Ο Αρης μπήκε στα πλέι οφ ως 8ος… και καταϊδρωμένος, χάνοντας και από τον ΟΦΗ με 0-2 στο Κλεάνθης Βικελίδης για το φινάλε της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος.

Ενα ακόμη απογοητευτικό απόγευμα για τους Θεσσαλονικείς που πάνε από το κακό στο χειρότερο, παραμένουν με μία νίκη μέσα στο 2026 και δεν πείθουν ότι μπορούν να διεκδικήσουν την 5η θέση, με έξι βαθμούς από τον Λεβαδειακό μετά το διά δύο στη βαθμολογία. Ενα ματς στο οποίο οι επιλογές του Γρηγορίου από το ξεκίνημα δεν βοήθησαν στη βελτίωση της επιθετικής λειτουργίας.

Ο έλληνας τεχνικός έκανε «λίφτινγκ» στην επίθεση για ακόμη μία αγωνιστική και συνολικά πέντε αλλαγές. Αθανασιάδης στο τέρμα, Φαντιγκά – Φρίντεκ στα άκρα της άμυνας και Φαμπιάνο – Ρόουζ οι δύο στόπερ. Χόνγκλα – Ράτσιτς στα χαφ. Ο Γκαρέ με τον Δώνη στα εξτρέμ και ο Κουαμέ λίγο πίσω από τον προωθημένο Μορόν.

Ο Κόντης προχώρησε σε αναγκαστικές αλλά και τακτικές προσαρμογές, ξεκινώντας από την αμυντική τριάδα. Οι Χριστόπουλος, Κωστούλας και Πούγγουρας τοποθετήθηκαν μπροστά από τον Χριστογεώργο. Στα άκρα, ως φουλ μπακ, κινήθηκαν οι Σενγκέλια και Αθανασίου, ενώ στον άξονα της μεσαίας γραμμής βρέθηκαν οι Ανδρούτσος και Βούκοτιτς. Στην επίθεση, το σχήμα συμπληρώθηκε από τους Φούντα, Νους και Ισέκα.

Στο ξεκίνημα του ματς, ένας Αρης με κακές αποφάσεις Βρήκε χώρους πίσω από την άμυνα του ΟΦΗ για να γίνει απειλητικός, αλλά δεν κατάφερε να δημιουργήσει ευκαιρίες σε κανονική ροή αγώνα, έχοντας ουσιαστικά μόνο το σωστά εκτελεσμένο φάουλ του Γκαρέ.

Από την άλλη, οι Κρητικοί περνούσαν με σχετική άνεση τις γραμμές του Αρη, που αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα στον άξονα. Από εκεί ξεκίνησαν και οι περισσότερες επιθέσεις των φιλοξενουμένων. Οι Ράτσιτς και Χόνγκλα δυσκολεύτηκαν απέναντι στους Νους και Φούντα, που κινούνταν προς τα μέσα, ενώ ο Κουαμέ δεν προσέφερε την απαιτούμενη βοήθεια.

Ο Νους είχε ήδη απειλήσει σε τετ α τετ, με τον Αθανασιάδη να αποκρούει στις αρχές του ματς. Στο 36ο λεπτό, όμως, ήταν πιο αποτελεσματικός και, έπειτα από την παράλληλη πάσα του Σενγκέλια, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 0-1. Μάλιστα, το γκολ ήρθε σε μια φάση που ο ΟΦΗ αγωνιζόταν προσωρινά με δέκα παίκτες, λόγω της απουσίας του Ανδρούτσου.

Επειτα από ένα πρώτο ημίχρονο που απαιτούσε ξεκάθαρα αλλαγές, ο Γρηγορίου δεν προχώρησε σε καμία διαφοροποίηση. Αυτό είχε ως συνέπεια να παραμείνει ίδια και η εικόνα του Αρη, ο οποίος, πέρα από τη φάση του Κουαμέ στο 52′ και την απόκρουση του Χριστογεώργου, δεν έδειξε ότι μπορούσε να αντιδράσει.

Αυτή την κατάσταση εκμεταλλεύτηκε πλήρως ο ΟΦΗ και στο 58′ βρήκε εκτεθειμένη την άμυνα των γηπεδούχων. Ο Φούντας, σε κατάσταση τρανζίσιον, πέτυχε το 0-2, βάζοντας ουσιαστικά τέλος στην υπόθεση νίκη για την ομάδα του Ηρακλείου, παρά τις άναρχες προσπάθειες του Αρη να δείξει σημάδια ζωής, ολοκληρώνοντας το ματς με το εντυπωσιακό νούμερο των 35 (!) τελικών.

ΑΡΗΣ (Μιχάλης Γρηγορίου): Αθανασιάδης, Φαντιγκά (77′ Ντούντου), Φαμπιάνο, Ρόουζ, Φρίντεκ, Χόνγκλα, Ράτσιτς (85′ Μπουσαΐντ), Γκαρέ, Κουαμέ (60′ Καντεβέρε), Δώνης (60′ Πέρεθ), Μορόν (60′ Γιαννιώτας).

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Χριστογεώργος, Κωστούλας, Χριστόπουλος, Πούγγουρας, Σενγκέλια, Ανδρούτσος (46′ Αποστολάκης), Βούκοτιτς (68′ Καραχάλιος), Αθανασίου, Φούντας, Νους (86′ Μπαΐνοβιτς), Ισέκα (71′ Θεοδοσουλάκης).