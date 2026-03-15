Μόλις δύο εβδομάδες πριν κερδίσει το χρυσό μετάλλιο στους Παραολυμπιακούς Αγώνες το 2022, η Καρίνα Εντλινγκέροβα, αθλήτρια του σκι, έπεσε θύμα βιασμού. Η ιστορία ίσως είναι γνωστή αλλά η ηλικίας 27 ετών αθλήτρια μίλησε για πρώτη φορά αναφερόμενη στην τραυματική εμπειρία που βίωσε και την εξίσου δύσκολη περίοδο που ακολούθησε. Η Εντλινγκέροβα, ας τονιστεί, κέρδισε το χρυσό μετάλλιο για την Αυστρία στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του 2022 στο Πεκίνο και το έκανε με το όνομα Καρίνα Εντλινγκερ. Η αθλήτρια, όπως γράφει το vol.at, αγωνίζεται τώρα για την Τσεχική Δημοκρατία.

Και όπως έγραψε το Forbes Austria, «βιάστηκε δύο εβδομάδες πριν από τη νίκη της στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2022 και υπέστη σοβαρό τραύμα». Εξάλλου, μιλώντας στο «Laola1» στο Tesero, η Εντλινγκέροβα είπε: «Εχω βιώσει πολύ σκοτεινές στιγμές στα χρόνια μου στον αυστριακό αθλητισμό. Υπέφερα πολύ εξαιτίας αυτού». Και πρόσθετε: «Εξωτερικά, ήμουν η επιτυχημένη νεαρή κοπέλα που είχε κερδίσει τα πάντα, αλλά το άτομο που κρύβεται πίσω από αυτό είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Εκανα πολλή ψυχολογική δουλειά πάνω στη λέξη Κίνα. Δεν ξανακοίταξα ποτέ το χρυσό μετάλλιο, ενώ ήμουν σε θεραπεία για 14 εβδομάδες».