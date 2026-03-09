Προφανώς και το ένα αφορά τα όσα… μεταφυσικά έγιναν ώστε οι Θεσσαλονικείς να μείνουν στο 0-0 με τον Ατρόμητο, σε ένα αυτοκαταστροφικό απόγευμα. Δύο χαμένα πέναλτι, αρχικά με τον Ράτσιτς στο 9′ και στο 76′ με τον Μορόν.

Παράλληλα, ακόμα 3-4 κλασικές ευκαιρίες και μέσα σ’ όλα η απευθείας κόκκινη του Μπενχαμίν Γκαρέ στο 40ο λεπτό. Μία εξέλιξη που δεν πτόησε τους Κιτρινόμαυρους και παρέμειναν ανώτεροι καθ’ όλη τη διάρκεια του ματς. Αυτό δεν αρκούσε ώστε στο τέλος να χαμογελάσουν. Βρήκαν όμως… αποκούμπι σε μία άλλη νίκη. Εκείνη της ζωής, που ζυγίζει πολύ παραπάνω από οτιδήποτε άλλο.

Στο 90′ ο φωτεινός πίνακας του 4ου έδειξε το Νο22… Ο Μιχάλης Βοριαζίδης περνάει στον αγωνιστικό χώρο και όσοι βρίσκονται στις κερκίδες τον «αγκαλιάζουν» με το ίδιο θερμό χειροκρότημα που του χάρισαν πριν ξεκινήσει τη μεγάλη περιπέτεια με την υγεία του τον περασμένο Οκτώβριο.

Δύο μήνες με σκληρές θεραπείες και άλλοι τόσοι για να καλύψει το χαμένο έδαφος και να επιστρέψει στα γήπεδα. Στην τρυφερή ηλικία των 21 ετών, ο «Βόρια» – όπως τον αποκαλούν οι συμπαίκτες του – έστειλε το πιο δυνατό μήνυμα, μετριάζοντας κάπως την απογοήτευση στις κερκίδες του «Κλ. Βικελίδης» για τη νέα «γκέλα» του Αρη.

Ενας Αρης με δύο αναγνώσεις. Η μία είναι ότι έδωσε συνέχεια στα θετικά δείγματα της Λεωφόρου, βελτιώνεται και αποκτά μία ποδοσφαιρική λογική. Η άλλη είναι ότι όλα τα προαναφερθέντα δεν συνδυάζονται με νίκες. Σε μία περίοδο που ο Αρης δεν έχει την πολυτέλεια απλά να βελτιώνεται. Χρειάζεται βαθμούς ώστε να μπει με τις καλύτερες δυνατές συνθήκες στο 5-8, συν την αποφυγή του κινδύνου με το γκρουπ 9-14.

Αρης (Μιχάλης Γρηγορίου): Αθανασιάδης, Τεχέρο, Φαμπιάνο, Ρόουζ, Μεντίλ (72′ Φρίντεκ), Χόνγκλα, Ράτσιτς (90′ Βοριαζίδης), Πέρεθ (58′ Μπουσαΐντ), Γκαρέ, Δώνης (46′ Γιαννιώτας), Καντεβέρε (58′ Μορόν).

Ατρόμητος (Ντούσαν Κέρκεζ): Γκουγκεσασβίλι, Μουντές, Σταυρόπουλος, Μανσούρ, Ούρονεν (46′ Κίνι), Τσιγγάρας (65′ Πνευμονίδης), Μουτουσάμι, Γιουμπιτάνα (65′ Φαν Βέερτ), Μίρχολ, Μπάκου (83′ Ουκάκι), Τσούμπερ (88′ Τσαντίλας).

Ο Γρηγορίου

Ο Μιχάλης Γρηγορίου εμφανίστηκε πάντως αρκετά ήρεμος παρά τη νέα απώλεια βαθμών. «Η εμπειρία μου ή αν θέλετε αυτό που βλέπω καθημερινά, είναι ότι αν συνεχίσουμε στον ίδιο δρόμο οι νίκες θα είναι δεδομένες. Αυτά τα παιδιά έχουν μεγάλη διαφορά σε νοοτροπία. Πολύ περισσότερο στο σκεπτικό. Και ξέρετε πόσο σημαντικό είναι αυτό στο ποδόσφαιρο».

Ο Ντούσαν Κέρκεζ δήλωσε ικανοποιημένος με τον βαθμό και… τυχερός για αυτόν, αναγνωρίζοντας την ανωτερότητα του Αρη.«Hταν ένα ματς που είχαμε και τύχη, όταν ο αντίπαλος κερδίζει δύο πέναλτι και τα χάνει. Δεν είναι εύκολο να κερδίσεις τον Αρη, ακόμα και με δέκα παίκτες», τόνισε μεταξύ άλλων ο τεχνικός του Ατρομήτου.