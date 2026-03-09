Για… διακοπές έστειλαν οι αγώνες του αγγλικού Κυπέλλου τον Πεπ Γκουαρντιόλα, ενώ τα τέσσερα μεγάλα ονόματα – Μάντσεστερ Σίτι, Αρσεναλ, Λίβερπουλ και Τσέλσι – πήραν το εισιτήριο για τα προημιτελικά.

Ο Γκουαρντιόλα τιμωρήθηκε με δύο αγωνιστικές αποκλεισμό γιατί συμπλήρωσε έξι κίτρινες κάρτες στο τελευταίο ματς Κυπέλλου με τη Νιουκάστλ.

Οι Πολίτες επικράτησαν με 3-1 αλλά οι έντονες διαμαρτυρίες του Καταλανού προς τον τέταρτο διαιτητή Λιούις Σμιθ για ένα φάουλ του Τρίπιερ στον Ντοκού τον έστειλαν για μίνι διακοπές.

Η ποινή ισχύει για τους αγώνες πρωταθλήματος και Κυπέλλου αλλά όχι για τις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις ή τον τελικό του Λιγκ Καπ στον οποίον μετέχει η Σίτι με αντίπαλο την Αρσεναλ στις 22 Μαρτίου.

Ενοχλημένος ο Γκουαρντιόλα απ’ αυτήν την εξέλιξη δήλωσε στους δημοσιογράφους: «Εχουμε όλα τα ρεκόρ σ’ αυτήν τη χώρα, όλα σε όλους τους τομείς. Εχουμε το ρεκόρ με τον προπονητή που έχει δεχτεί τις περισσότερες κίτρινες κάρτες.

Θέλω να κατέχω όλα τα ρεκόρ. Δύο αγωνιστικές ποινές και θα πάω διακοπές στα επόμενα παιχνίδια. Υπάρχουν πράγματα ύστερα από δέκα χρόνια που δεν μπορώ να καταλάβω».

Ο Γκουαρντιόλα παρέταξε την ομάδα του με δέκα αλλαγές σε σχέση με το τελευταίο παιχνίδι πρωταθλήματος με τη Νότιγχαμ Φόρεστ στο οποίο υποχρεώθηκε σε ισοπαλία 2-2.

Δύσκολα Αρσεναλ, Τσέλσι

Η Αρσεναλ δυσκολεύτηκε με αντίπαλο τη Μάνσφιλντ, κυρίως λόγω των πολλών (9) απουσιών βασικών της παικτών, τους οποίους αντικατέστησε ο Αρτέτα με πιτσιρικάδες. Οι Κανονιέρηδες έγιναν η πρώτη ομάδα της Πρέμιερ Λιγκ που ξεκίνησε βασικούς δύο 16άρηδες, τον Μαξ Ντάουμαν και τον Μάρλι Σάλμον.

Ο πρώτος έγινε ταυτόχρονα και ο νεαρότερος παίκτης που ξεκινά βασικός στην ιστορία της Αρσεναλ, αφού το Σάββατο ήταν μόλις 16 ετών και 66 ημερών και το γιόρτασε με μια εντυπωσιακή εμφάνιση.

Παρά την κριτική που δέχεται η πρωτοπόρος της Πρέμιερ Λιγκ για τον τρόπο που αγωνίζεται, ρίχνοντας μεγάλο βάρος στις στατικές φάσεις, η Αρσεναλ διεκδικεί αυτή τη στιγμή τέσσερα τρόπαια.

Του πρωταθλήματος, του Τσάμπιονς Λιγκ, του Λιγκ Καπ και φυσικά του Κυπέλλου. Ταυτόχρονα έγινε η πρώτη ομάδα της Πρέμιερ Λιγκ και η τρίτη μεταξύ του Big 5 που φτάνει τα 100 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις.

Η Λίβερπουλ πέρασε νικήτρια από το Μολινό (1-3) παίρνοντας ρεβάνς για την ήττα της στο πρωτάθλημα, αλλά το σημαντικότερο γεγονός ήταν η ανανέωση του συμβολαίου του Ράιαν Χράφενμπεργκ μέχρι το 2032.

Η Τσέλσι χρειάστηκε να φτάσει στην παράταση απέναντι στη Ρέξαμ για να πάρει την πρόκριση (2-4) με γκολ των Γκαρνάτσο και Ζοάο Πέδρο.

Εκανε το θαύμα

Τη μεγαλύτερη έκπληξη στον πέμπτο γύρο πέτυχε η Πορτ Βέιλ (τελευταία στην τρίτη κατηγορία) καθώς επικράτησε της Σάντερλαντ με 1-0 και προκρίθηκε στα προημιτελικά για πρώτη φορά ύστερα από 72 χρόνια!

Ηττα σοκ της Φούλαμ από τη Σαουθάμπτον (0-1) με πέναλτι του Ρος Στιούαρτ στο 90+1′. Οι Αγιοι αγωνίζονται στο φετινό Κύπελλο με φανέλες που είναι αφιερωμένες στη συμπλήρωση 50 χρόνων από την πρώτη και μοναδική κατάκτηση του τροπαίου και επιθυμία τους είναι φυσικά να επιστρέψουν ξανά στο Γουέμπλεϊ.

Η κλήρωση των προημιτελικών θα διεξαχθεί απόψε πριν από τον αγώνα της Γουέστ Χαμ με την Μπρέντφορντ.