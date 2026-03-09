Μέτρια απόδοση, σπουδαίος Γιαμάλ και νέο τρίποντο για την Μπαρτσελόνα στην έδρα της Αθλέτικ (0-1) που τη διατηρεί στην απόσταση ασφαλείας των τεσσάρων βαθμών από τη δεύτερη Ρεάλ Μαδρίτης.

Στα 18 του χρόνια ο Λαμίν Γιαμάλ δικαιώνει τις προσδοκίες που έχει δημιουργήσει το σπουδαίο ταλέντο του και αναδεικνύεται σε ηγέτη της Μπάρτσα. Ο νεαρός άσος πέτυχε ένα ακόμα μαγικό γκολ οδηγώντας τους Μπλαουγκράνα στην πέμπτη διαδοχική τους νίκη επί της Μπιλμπάο με συνολικό σκορ 15-0!

Αν καταφέρει να νικήσει και στα τελευταία 11 παιχνίδια η Μπάρτσα θα φτάσει τους 100 βαθμούς. Ο Γιαμάλ βρίσκεται επίσης πολύ κοντά στο να σπάσει ένα ρεκόρ τριών δεκαετιών του μεγάλου Ραούλ. Με το γκολ που πέτυχε εναντίον της Αθλέτικ έφτασε τα 14 φέτος και χρειάζεται ακόμα έξι για να ξεπεράσει τα 19 γκολ του Ραούλ που είχε πετύχει πριν συμπληρώσει το 19ο έτος της ηλικίας του τη σεζόν 1995/96.

Ο Γιαμάλ έγινε επίσης ο νεότερος παίκτης στον 21ο αιώνα (18 ετών και 237 ημερών) που πέτυχε 50 γκολ στην επαγγελματική του καριέρα, 44 με την Μπάρτσα και έξι με την Εθνική Ισπανίας. Ο σπουδαίος Μέσι πέτυχε κάτι αντίστοιχο στην ηλικία των 20 ετών και 315 ημερών και ο Κριστιάνο Ρονάλντο όταν ήταν 21 ετών και 297 ημερών.

Η Μπάρτσα έχει δεχτεί μόλις ένα γκολ στα τέσσερα τελευταία παιχνίδια της, γεγονός που έδωσε ασίστ στον Χάνσι Φλικ να περάσει στην αντεπίθεση εναντίον όσων τον κατηγορούν πως η άμυνα παίζει πολύ ψηλά. «Δεν έχει σημασία πόσο ψηλά παίζουμε, ούτε το ποιοι παίζουν στην άμυνα. Αυτό που έχει σημασία είναι η πίεση που ασκούμε. Αν πιέζουμε καλά η γραμμή ψηλά δουλεύει. Αν όχι μπορεί να δεχτούμε γκολ εύκολα». Ισως σε αυτήν την πίεση που άσκησαν οι παίκτες του να οφείλεται και η μεγάλη κούραση στην οποία αναφέρθηκαν στις δηλώσεις τους.

Επόμενος σταθμός της Μπάρτσα το Σεντ Τζέιμς Παρκ όπου αύριο θα αντιμετωπίσει τη Νιουκάστλ στη φάση των «16» του Τσάμπιονς Λιγκ. Το ευχάριστο νέο για τους φαν της ομάδας είναι η συμμετοχή στην αποστολή του Γκάβι που επιστρέφει ύστερα από την ταλαιπωρία του από σοβαρό τραυματισμό.

Την επομένη η Ρεάλ υποδέχεται για πολλοστή φορά τη Μάντσεστερ Σίτι με τον Βινίσιους να απευθύνει έκκληση στους socios να δημιουργήσουν καυτή ατμόσφαιρα στο Μπερναμπέου.

Φήμες και γκρίνιες

Η Ρεάλ νίκησε δύσκολα τη Θέλτα στο Βίγκο με γκολ του Βαλβέρδε στις καθυστερήσεις (1-2) με την γκρίνια να εξακολουθεί να περιτριγυρίζει το Μπερναμπέου. Στις μέτριες εμφανίσεις και στους πολλούς τραυματισμούς ήρθε να προστεθεί και η αποκάλυψη για τη νέα σχέση του Κιλιάν Εμπαπέ με την ισπανίδα καλλονή και γνωστή ηθοποιό Εστερ Εσπόζιτο στην οποία θα αποδίδεται στο εξής κάθε κακή εμφάνιση του τραυματία, προς το παρόν, γάλλου άσου.

Η φημολογία που σέρνεται και αφορά την απόκτηση του Ρόδρι είναι ένα ακόμα αγκάθι. Ο Βινίσιους φέρεται να έστειλε μήνυμα στην ηγεσία και στον εορτάζοντα χθες Φλορεντίνο Πέρεθ (79 ετών) πως θα αποχωρήσει από την ομάδα αν αποκτηθεί ο ισπανός άσος τον οποίον θεωρεί υπεύθυνο για την απώλεια της Χρυσής Μπάλας.

Με νίκη επί της Σοσιεδάδ (3-2) προετοιμάστηκε και η Ατλέτικο Μαδρίτης για τον αυριανό αγώνα της στο Τσάμπιονς Λιγκ με τη λαβωμένη Τότεναμ.

Η είδηση που κυριαρχεί τις τελευταίες ώρες είναι οι επαφές που φέρεται να έχει ο ατζέντης του Γιούργκεν Κλοπ με το επενδυτικό fund Apollo στο οποίο έχει περιέλθει η πλειοψηφία των μετοχών της Ατλέτικο. Σύμφωνα με όσα έχουν διαρρεύσει στον γερμανό προπονητή αρέσει το γεγονός ότι οι Ροχιμπλάνκος θεωρούνται αουτσάιντερ σε σχέση με την Μπάρτσα και τη Ρεάλ.