Τεσσάρα την Τετάρτη στον ΟΦΗ, τεσσάρα την Κυριακή στον Λεβαδειακό! Ο Παναθηναϊκός είναι… μεταμορφωμένος προς το καλύτερο και οριστικοποίησε και μαθηματικά την είσοδό του στην πρώτη τετράδα, τη συμμετοχή του στα play offs και την έξοδο στην Ευρώπη με εντυπωσιακό τρόπο.

Οι Πράσινοι έδιωξαν όλα τα σύννεφα και έσβησαν όλα τα όνειρα του Λεβαδειακού με μια εντυπωσιακή εμφάνιση χθες το απόγευμα στη Βοιωτία. Με το τελικό 4-1, με τέσσερις διαφορετικούς σκόρερ, με δύο παίκτες να σημειώνουν το παρθενικό τους γκολ σε επίπεδο Super League (έφτασε τους 19 διαφορετικούς σκόρερ), με 3.000 κόσμο στην εξέδρα να απολαμβάνει – επιτέλους – αυτό που βλέπει από την ομάδα του στο γήπεδο. Και να ζητάει νίκη την Πέμπτη απέναντι στην Μπέτις, στην πολύ μεγάλη πρόκληση που έχει μπροστά της η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ.

Από την άλλη η απογοήτευση στον Λεβαδειακό το τελευταίο διάστημα είναι εμφανέστατη, με την ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου να μην καταφέρνει την υπέρβαση της τετράδας και να μοιάζει να έχει αδειάσει ψυχολογικά από τη στιγμή που αποκλείστηκε από τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος, έπειτα από εκείνο το ματς με τον ΟΦΗ. Στο χθεσινό παιχνίδι πάντως οι γηπεδούχοι μπήκαν αρκετά δυνατά στο γήπεδο και θα μπορούσαν να ήταν εκείνοι που θα σκόραραν πρώτοι. Είχαν επιβάλλει τον ρυθμό τους στο πρώτο 15λεπτο και είχαν χάσει δύο σημαντικές ευκαιρίες: με σουτ του Μπάλτσι που κόντραρε πάνω στον Κάτρη στο 4′ και με κεφαλιά του Πεντρόζο που έφυγε άουτ στο 9′. Από το 15′ και μετά ο Παναθηναϊκός έκλεισε καλά τις πτέρυγες, όπου ο Λεβαδειακός γινόταν απειλητικός και σταδιακά άρχισε να παίρνει την πρωτοβουλία των κινήσεων και να κυριαρχεί στο γήπεδο.

Κάτι που το μετέτρεψε και σε ουσία, σε προβάδισμα και μάλιστα δύο τερμάτων πριν φύγει το πρώτο μέρος. Αφού απείλησε στο 32′ με ένα γύρισμα του Ταμπόρδα προς τον Τεττέη, ήρθε το πρώτο γκολ πέντε λεπτά μετά. Ο Τεττέη έπιασε κεφαλιά, με τον Λοντίγκιν να κάνει τρομερή επέμβαση, ο Ταμπόρδα πήρε το «ριμπάουντ» και γύρισε στον Ερνάντεθ, ο οποίος με πλασέ από τη μικρή περιοχή έκανε το 0-1.

Οι Πράσινοι πήραν το προβάδισμα και βρήκαν και δεύτερο γκολ στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους. Ο Τεττέη κέρδισε πέναλτι, με τον Μπακασέτα να το εκτελεί για το 0-2 και να δίνει σημαντικό προβάδισμα νίκης.

Μια νίκη που επί της ουσίας την εξασφάλισε ο Παναθηναϊκός με το ξεκίνημα του δευτέρου μέρους. Στο 50′ ο Κοντούρης βρέθηκε σε καλή θέση μέσα στην περιοχή και με καταπληκτικό σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Λοντίγκιν για το 3-0 του Παναθηναϊκού, με τον νεαρό χαφ να πετυχαίνει το πρώτο του γκολ με τη φανέλα του Τριφυλλιού και να το πανηγυρίζει έξαλλα. Το ματς είχε καταπληκτικό ρυθμό, με τον Λεβαδειακό παρά το βαρύ σκορ εναντίον του να μην τα παρατάει και να θέλει να βγάλει αντίδραση. Είχε μεγάλη ευκαιρία με τον Μάγκνουσον στο 59′, αλλά τον Λαφόν να σταματά το σουτ του Ισλανδού από τη μικρή περιοχή και δύο λεπτά μετά βρήκε το γκολ που έψαχνε. Σέντρα του Βήχου, κεφαλιά του Πεντρόζο για το 1-3, με το παιχνίδι να παίρνει φρενήρη ρυθμό και την μπάλα να πηγαίνει πάνω κάτω.

Μέσα σε δέκα λεπτά, εκτός από το γκολ του Πεντρόζο, είχαμε χαμένο τετ α τετ του Τεττέη στο 64′, ένα σουτ του Οζμπολτ στο 70′ που έστειλε την μπάλα ελάχιστα μακριά από το δεξί δοκάρι και γκολ του Κυριακόπουλου στο 71′. Ο Πελίστρι ελίχθηκε υπέροχα από δεξιά, έβγαλε συστημένη σέντρα και ο αριστερός μπακ του Παναθηναϊκού με σουτ στην κίνηση σκόραρε κι αυτός για πρώτη φορά στο πρωτάθλημα, κάνοντας το 4-1.

Από κει και έπειτα ο ρυθμός άρχισε να πέφτει. Ο Παναθηναϊκός έκανε διαχείριση με το υπέρ του αποτέλεσμα, ο Μπενίτεθ άρχισε να σκέφτεται και το ματς με την Μπέτις που έρχεται την Πέμπτη, όπως και ο κόσμος του που ζητούσε νίκη απέναντι στους Ισπανούς.

Το 4-1 για τον Παναθηναϊκό έμεινε μέχρι το τέλος, με τους Πράσινους να πανηγυρίζουν με τον κόσμο τους τη νίκη και να συμπληρώνουν αήττητο σερί σε Ελλάδα και Ευρώπη εφτά αγώνων (πέντε νίκες, δύο ισοπαλίες) ενώ στη Super League μετρούν επίσης εφτά παιχνίδια χωρίς ήττα, με την τελευταία να είναι στη Νέα Φιλαδέλφεια από την ΑΕΚ στις 18 Ιανουαρίου.

Αυτή η βαθμολογική άνοδος της ομάδας του ήταν και το στοιχείο που επισήμανε στις δηλώσεις του ο Ράφα Μπενίτεθ, μιλώντας μετά το ματς. «Ηταν επαγγελματική εμφάνιση, δουλέψαμε σκληρά, τα πήγαμε αρκετά καλά. Από το πρώτο λεπτό προσπαθήσαμε να ελέγξουμε το παιχνίδι. Καταφέραμε να πετύχουμε αυτό για το οποίο ήρθαμε εδώ. Μου άρεσε η ομαδικότητα.

Ο ένας δούλευε για τον άλλον, είχαν σωστή νοοτροπία. Μπορεί μερικές φορές να μη βγαίνουν τα πράγματα όπως τα θέλουν οι παίκτες, αλλά δεν παύουν να προσπαθούν. Εχουμε κάνει αρκετά σωστά πράγματα. Οταν ήρθα ήμασταν 9οι, τώρα είμαστε 4οι και κλειδώσαμε τη θέση. Φτάσαμε στα ημιτελικά του Κυπέλλου, στο Europa League περάσαμε, ό,τι παραπάνω έρθει θα είναι ευπρόσδεκτο. Δουλέψαμε σκληρά για να φτάσουμε εδώ. Οταν έρθει η στιγμή θα δούμε τι θα κάνουμε με την Μπέτις».

Από την πλευρά του, ο Νίκος Παπαδόπουλος αναφέρθηκε στη διαιτησία, ξεκαθαρίζοντας πάντως πως δεν αφορά το ματς με τον Παναθηναϊκό, αλλά τη γενικότερη αντιμετώπιση που έχει τύχει η ομάδα του. «Αυτό που θέλω να πω μέσα από την καρδιά μου χωρίς να έχει σχέση με το σημερινό παιχνίδι, είναι ότι ο Λεβαδειακός έχει κάνει μια τεράστια προσπάθεια για να μείνει στην 4η θέση. Προφανώς αυτό δεν το σέβονται, γιατί τη μία είναι το ένα… αφτί ενός παίκτη μας είναι οφσάιντ, σε άλλη περίπτωση το παπούτσι ενός άλλου ποδοσφαιριστή είναι νούμερο 44 και την άλλη υπάρχει κάτι άλλο και κάτι άλλο. Φτάσαμε ως εδώ και ο ρεαλιστικός μας στόχος είναι το 5-8 και αυτό θα διεκδικήσουμε».

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ (Νίκος Παπαδόπουλος): Λοντίγκιν, Τσάπρας, Φίλων, Μάγκνουσον, Βήχος, Τσοκάι, Κωστή (65′ Λαμαράνα), Μπάλτσι, Παλάσιος, Οζμπολτ (75′ Λαγιούς), Πεντρόζο.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ράφα Μπενίτεθ): Λαφόν, Κάτρης, Γεντβάι, Ερνάντεθ, Καλάμπρια, Μπακασέτας (84′ Τσέριν), Κοντούρης (66′ Σισοκό), Κυριακόπουλος, Ζαρουρί (66′ Αντίνο), Ταμπόρδα (65′ Πελίστρι), Τεττέη (75′ Σφιντέρσκι).