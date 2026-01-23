Τι κοινό έχουν το Ιράν, η Νορβηγία, η Γαλλία, η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ολλανδία; Πρόκειται για χώρες που έχουν εξασφαλίσει συμμετοχή στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Βόρειας Αμερικής και ταυτόχρονα δέχτηκαν απειλές από τον Ντόναλντ Τραμπ για στρατιωτικές και οικονομικές επιθέσεις.

Τα 78 από τα 104 προγραμματισμένα παιχνίδια της διοργάνωσης θα φιλοξενηθούν σε γήπεδα των Ηνωμένων Πολιτειών στις οποίες αναμένεται να ταξιδέψουν εκατομμύρια φίλαθλοι απ’ όλο τον κόσμο.

Ο αμερικανός πρόεδρος ποντάρει πολλά στο μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό γεγονός για την ενίσχυση της οικονομίας στη χώρα του αλλά και του δικού του προφίλ.

Παρά τις απειλές για επεμβάσεις, προσαρτήσεις και δασμούς που απηύθυνε στις προαναφερθείσες χώρες, τελικά ο αμερικανός πρόεδρος έριξε νερό στο κρασί του.

Συμπεριφέρθηκε ακριβώς όπως και με τις Πολιτείες και πόλεις που θα φιλοξενήσουν αγώνες και τυγχάνει να έχουν κυβερνήτες και δημάρχους που πρόσκεινται στους Δημοκρατικούς. Απειλές για αφαίρεση της διοργάνωσης με δικαιολογίες που αφορούν την ασφάλεια και τελικά υποχώρηση.

Τις τελευταίες ημέρες υπήρξαν διεργασίες για τον τρόπο που έπρεπε να αντιδράσουν οι Ευρωπαίοι αν τελικά ο Τραμπ έκανε πραγματικότητα τις απειλές του για τους δασμούς και τη Γροιλανδία.

Υψηλόβαθμα στελέχη του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου που συναντήθηκαν στη Βουδαπέστη με αφορμή τον εορτασμό για τη συμπλήρωση 125 χρόνων από την ίδρυση της ουγγρικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, έριξαν στο τραπέζι την ιδέα του μποϊκοτάζ του Μουντιάλ.

Πολλοί ήταν αυτοί που υποστήριξαν μία τέτοια κίνηση, υπήρξαν όμως και αντιδράσεις, κυρίως από τη γαλλική πλευρά. Το θέμα ωστόσο πήρε διαστάσεις και έφτασε στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, ενώ σίγουρα ενημερώθηκε και ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ας θυμίσουμε μια λεπτομέρεια της Ιστορίας. Οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες του 2022 διεξήχθησαν στο Πεκίνο το διάστημα 4-20 Φεβρουαρίου. Πριν από την έναρξη της διοργάνωσης υπήρχε έντονη φημολογία για επερχόμενη εισβολή των Ρώσων σε ουκρανικό έδαφος λόγω των κινήσεων των ρωσικών δυνάμεων. Η στρατιωτική επιχείρηση ξεκίνησε τελικά τέσσερις ημέρες μετά την ολοκλήρωση των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων για να μη δεχτούν πλήγμα η διοργάνωση και οι φίλοι του ρώσου προέδρου. Να θυμίσουμε επίσης την κίνηση που έκανε ο Πούτιν κατά την παρέλαση των αθλητών στην τελετή έναρξης με την οποία ουσιαστικά προανήγγειλε τα όσα θα ακολουθούσαν. Τη στιγμή που έφτασαν μπροστά του οι ουκρανοί αθλητές εκείνος έκλεισε τα μάτια του για να μην τους βλέπει. Η διπλωματία του αθλητισμού, στην οποία επενδύει και ο Τραμπ από την πρώτη ημέρα που ξεκίνησε η δεύτερη θητεία του, ίσως τελικά να είναι πιο ισχυρή απ’ όσο κάποιοι πιστεύουν – και συνήθως είναι αυτοί που αντιπαθούν τα σπορ.