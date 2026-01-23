Τρεις οι περιπτώσεις που σε κάνουν να αντιλαμβάνεσαι πως κάτι δεν πάει καλά με τις αθλητικές εγκαταστάσεις που υπάρχουν στην Ελλάδα. Ναι, δεν είναι όλα άσχημα και βλέπουμε και σύγχρονα γήπεδα, ωστόσο οι εξαιρέσεις είναι αυτές που σου κεντρίζουν το ενδιαφέρον και καταλήγεις στο συμπέρασμα πως από θαύμα δεν πάει κάτι περισσότερο στραβά.

Πρώτον, όσα συμβαίνουν κατά καιρούς και ειδικά όταν ο καιρός είναι βροχερός, στο ΣΕΦ. Η πλημμύρα είναι η πλέον ανώδυνη λέξη. Γιατί δεν μπορείς σε ένα τέτοιο γήπεδο που φιλοξενεί αγώνες Ευρωλίγκας και το περασμένο καλοκαίρι το Ευρωμπάσκετ των γυναικών, να αντικρίζεις ανθρώπους να τρέχουν με σκούπες προκειμένου να μαζέψουν τα νερά και παράλληλα να τοποθετούνται σακούλες κάτω από την οροφή. Το ΣΕΦ εγκαινιάστηκε το ’85, έχει τις ρυτίδες του, θεωρείται όμως ανεπίτρεπτο να παρουσιάζει τέτοια εικόνα.

Το περασμένο Σάββατο, για αρκετούς ήταν σοκαριστικό το περιστατικό στο ματς Αρη – ΑΟ Θήρας στις γυναίκες και στο πρωτάθλημα βόλεϊ. Στο γηπεδάκι της Μίκρας, που έχει ζωή κάποιες δεκαετίες και στη Θεσσαλονίκη καμαρώνουν πως εκεί είναι μια αθλητική κυψέλη, μια άγαρμπη απόκρουση της Αμποτ Σιμόν των φιλοξενούμενων, έφερε την μπάλα στην οροφή και εκεί ξεκόλλησαν κομμάτια της ψευδοροφής ή σοβά που έπεσαν κοντά στις αθλήτριες. Το ματς διακόπηκε για λίγο, κανείς δεν τραυματίστηκε, αλλά την εποχή της τηλεοπτικής μετάδοσης όλων των αναμετρήσεων, ήταν αυτό το ματς που έκλεψε την παράσταση αλλά για λάθος λόγους!

Και προχθές, λίγο προτού δοθεί το τζάμπολ σε αγώνα για το FIBA Europe Cup (Περιστέρι – Σαραγόσα), το κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου» είχε νερά. Εσταζε η οροφή του. Το ωραιότερο γήπεδο της δυτικής όχθης, αυτό που ολοκληρώθηκε η κατασκευή του το 1989 και έκτοτε εκεί αγωνίζονται οι ομάδες του Περιστερίου, δεν κατάφερε να φιλοξενήσει ένα ευρωπαϊκό ραντεβού και αυτό μετατέθηκε για τις 28 Ιανουαρίου. Μπόρα; Ναι. Κανείς δεν λέει το αντίθετο. Πώς όμως περνά η βροχή και «τρυπά» τις οροφές γηπέδων που υποτίθεται είναι στεγανά και αναμφίβολα καλά συντηρημένα; Και πώς δικαιολογείται, αλήθεια, να πέφτουν κομμάτια από την ψευδοροφή στη Μίκρα;

Καθόλου ευχάριστα όσα διαπιστώνονται. Γιατί το τι κάνουν οι ομάδες και οι αθλητές είναι το ένα. Το άλλο σχετίζεται με την ασφάλειά τους και τα γήπεδα που τους προσφέρονται ώστε να δίνουν τις μάχες τους σε κάθε αγώνισμα.

Αραγε, ο αρμόδιος υπουργός, ο Γιάννης Βρούτσης, έχει αντίληψη πως δεν είναι όλα άρτια και απαιτείται ενδελεχής έλεγχος;