Ετοιμος να καθιερώσει έναν συγκεκριμένο κορμό ποδοσφαιριστών είναι ο Ράφα Μπενίτεθ. Υστερα από έναν μήνα και μερικές μέρες στον πάγκο του Παναθηναϊκού, έχοντας κάνει ένα πολύ καλό ξεκίνημα, ο ισπανός προπονητής έκανε και πολλές δοκιμές. Είχαμε αναφέρει στο πρόσφατο παρελθόν πως είχε χρησιμοποιήσει 28 ποδοσφαιριστές σε σύντομο χρονικό διάστημα, αριθμός που αυξήθηκε ακόμα περισσότερο. Πηγαίνοντας προς το δεύτερο εν Ελλάδι ντέρμπι του, αυτό με την ΑΕΚ αύριο το βράδυ στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, ο Μπενίτεθ έχει χρησιμοποιήσει συνολικά 30 ποδοσφαιριστές. Με λίγα λόγια; Σχεδόν όλο το ρόστερ του Παναθηναϊκού, ενώ έφτασε σε σημείο να ενεργοποιήσει ξανά – έστω και σε επίπεδο συμμετοχής στην αποστολή – τον Τόνι Βιλένα.

Εναν ποδοσφαιριστή ο οποίος εδώ και καιρό έμοιαζε τελειωμένος από τους Πράσινους, έναν παίκτη ο οποίος έμεινε το καλοκαίρι επειδή δεν βρήκε άλλη ομάδα, αλλά δεν υπολογιζόταν από κανέναν προπονητή. Ο Ισπανός είναι δίκαιος, είχε πει από την πρώτη στιγμή πως όλοι είναι ίσοι και πως ο καθρέφτης θα είναι η προπόνηση, είδε ότι ο Βιλένα όχι απλά προσπαθεί αλλά δεν έχει αφήσει τον εαυτό του καθόλου και τον συμπεριέλαβε στην αποστολή των Σερρών. Δεν αποκλείεται να το κάνει και αύριο με την ΑΕΚ. Και δεν αποκλείεται σύντομα να τον δούμε και πάλι να αγωνίζεται, για πρώτη φορά μετά τον Αύγουστο του 2024 και το ματς της – πρεμιέρας τότε – με τον Αστέρα όπου ο Βιλένα είχε δεχτεί έντονες αποδοκιμασίες από την εξέδρα.

Ο Μπενίτεθ σιγά – σιγά θα αρχίσει να κλείνει το rotation, κάνοντας ωστόσο σαφές προς όλους ότι πρέπει να είναι έτοιμοι να βοηθήσουν ανά πάσα στιγμή. Κι έχοντας ήδη μεταφέρει το μήνυμα πως ποτέ δεν πρέπει να είναι σίγουροι για το πότε μπορεί να προκύψει ανάγκη για τον οποιονδήποτε. Αλλά μέσω της απόφασής του να μικρύνει το ρόστερ του θα δώσει στην ομάδα του μεγαλύτερη σταθερότητα στο γήπεδο, κάτι που είναι απαραίτητο προκειμένου ο Παναθηναϊκός να διεκδικήσει τους στόχους του. Αλλωστε γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα πως κυρίως στο πρωτάθλημα δεν υπάρχουν περιθώρια για λάθη από την ομάδα του αν θέλει να μειώσει την απόσταση από την κορυφή και να μπει και πάλι στο κόλπο του τίτλου.

Εχει ενδιαφέρον, ωστόσο, να δούμε ποιοι ήταν οι παίκτες που μέχρι εδώ εμπιστεύτηκε περισσότερο από τους υπόλοιπους ο Ράφα Μπενίτεθ. Και ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον έχει το ότι ένας απ’ αυτούς αποτελεί μεγάλη έκπληξη, δεδομένου πως ο Βιτόρια σχεδόν δεν τον… έβλεπε όσο ήταν στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Από τους 30 παίκτες που έχει χρησιμοποιήσει ο Ρουί Βιτόρια στη θητεία του στον Παναθηναϊκό, υπάρχει ένα… καρέ που δεν είχε χάσει ούτε παιχνίδι πριν προκύψουν τιμωρίες και τραυματισμοί. Στα πρώτα έξι παιχνίδια του ισπανού τεχνικού οι τέσσερις παίκτες που μέτρησαν «έξι στα έξι» ήταν οι Τσιριβέγια, Τετέ, Σιώπης και Πάντοβιτς, είτε ως βασικοί, είτε ερχόμενοι από τον πάγκο. Ξεκινάμε από τον τελευταίο, που είναι και η έκπληξη η οποία αναφέραμε. Ο Πάντοβιτς ευνοήθηκε μεν από τις συγκυρίες, καθώς είδε τον Σφιντέρσκι να τραυματίζεται και τον Ντέσερς να είναι για καιρό εκτός, πλην όμως μπαίνοντας στο γήπεδο και παίρνοντας ευκαιρίες, τις εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο. Αρχής γενομένης από εκείνο το καταπληκτικό γκολ που σημείωσε απέναντι στον Ατρόμητο στο γήπεδο. Ο Πάντοβιτς είναι πλέον μέλος του rotation και θα συνεχίσει να είναι και αφού επιστρέψει ο Ντέσερς. Τρίτος πλέον στην ιεραρχία του Παναθηναϊκού.

Ο Πέδρο Τσιριβέγια πήρε από την πρώτη στιγμή τον ρόλο του ηγέτη εντός ομάδας από τον Μπενίτεθ. Ο ισπανός προπονητής βρήκε στο πρόσωπο του συμπατριώτη του τον άνθρωπο ο οποίος θα είναι εκείνος που θα ορίζει το παιχνίδι της ομάδας. Το έδειξε από την πρώτη μέρα, τον εμπιστεύτηκε, με τον Τσιριβέγια να είναι άλλος παίκτης από τη στιγμή που ήρθε ο πολύπειρος προπονητής στον πάγκο. Απολύτως κομβικός στο παιχνίδι της ομάδας του. Ο Μανώλης Σιώπης ταίριαξε μαζί του σε αυτό που έχει στο μυαλό του ο προπονητής όσον αφορά την ανασταλτική λειτουργία της ομάδας κυρίως και είναι επίσης ένας παίκτης που με τον Μπενίτεθ στον πάγκο έχει κάνει step up τον τελευταίο μήνα σε ό,τι αφορά την απόδοσή του.

Οσο για τον Τετέ; Είναι φανερό ότι ο νέος προπονητής του Τριφυλλιού θέλει να βγάλει και πάλι το καλό πρόσωπο του Βραζιλιάνου. Ακόμα και σε βραδιές που ο Τετέ δεν δείχνει να είναι στα καλύτερά του, όπως στο πρόσφατο παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό, ο Μπενίτεθ επιμένει στη χρησιμοποίησή του, του μιλάει συνεχώς, τον συμβουλεύει για το τι να κάνει στο γήπεδο κα προσπαθεί να του τονώσει την αυτοπεποίθηση. Και μοιάζει σιγά – σιγά να κερδίζει και αυτό το στοίχημα, που είναι και το μεγαλύτερο αν υπολογίσουμε πως ο Τετέ αποτελεί τον πιο ακριβοπληρωμένο ποδοσφαιριστή του ρόστερ της ομάδας.