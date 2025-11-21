Μεταξύ τεχνολογικής αργκό, ευρηματικής κρυψίνοιας ανηλίκων και αναδρομής σε κοινωνιολογικές ορολογίες του παρελθόντος, η κοινότητα των ερευνητών που απαρτίζουν τα αγγλοσαξονικά λεξικά Cartridge, Collins καθώς και το διαδικτυακό Dictionary.com ξεχώρισαν τις λέξεις της χρονιάς 2025. Οι επιλογές τους εντοπίστηκαν σε λέξεις οι οποίες εμφανίστηκαν σε μηχανές αναζήτησης και χρησιμοποιήθηκαν από τους χρήστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πρόκειται για τις λέξεις parasocial (Cambridge), vibe coding (Collins) και τον νεολογισμό 6 7 (six seven, τον οποίο περιγράφει το Dictionary.com).

Parasocial είναι η Λέξη της Χρονιάς του Cambridge Dictionary και ορίζεται ως μια σχέση που νιώθει κάποιος ότι έχει με ένα διάσημο πρόσωπο το οποίο στην πραγματικότητα δεν γνωρίζει. Ο όρος χρονολογείται από το 1956, όταν αμερικανοί κοινωνιολόγοι παρατήρησαν τηλεθεατές να εμπλέκονται σε «παρακοινωνικές» σχέσεις με τηλεοπτικές προσωπικότητες. Οι επιμελητές του Cambridge Dictionary αναφέρουν ότι πρόσφατα ο όρος χρησιμοποιείται για να περιγράψει «έναν τύπο σχέσης ανάμεσα σε ένα άτομο και μια διασημότητα», κάτι περισσότερο από εμμονή. Είναι σχεδόν η πεποίθηση ότι αυτό το πρόσωπο σε γνωρίζει όπως το γνωρίζεις κι εσύ. Το πιο τρανταχτό παράδειγμα για να εξηγήσει τον όρο είναι ο αρραβώνας της ποπστάρ Τέιλορ Σουίφτ με τον αθλητή του αμερικανικού ποδοσφαίρου Τράβις Κέλσι. Οι χρήστες των social media ένιωσαν μια ισχυρή συναισθηματική σύνδεση, αν και δεν έχουν δει ποτέ από κοντά το ζευγάρι. Η λέξη επινοήθηκε για πρώτη φορά από τους κοινωνιολόγους του Πανεπιστημίου του Σικάγου Ντόναλντ Χόρτον και Ρίτσαρντ Βολ, οι οποίοι παρατήρησαν τηλεθεατές να αναπτύσσουν «παρακοινωνικές» σχέσεις με τηλεοπτικές προσωπικότητες, παρόμοιες με αυτές που σχηματίζονταν με «πραγματικά» μέλη της οικογένειας και φίλους.

Η βοήθεια από την ΑΙ

Αν είστε προγραμματιστής υπολογιστών, μήπως κουραστήκατε να παλεύετε με τη σύνταξη κώδικα; Τότε ακολουθήστε απλά τις δονήσεις. Αυτή είναι η ουσία του vibe coding, της Λέξης της Χρονιάς του Collins, ένας όρος που αποτυπώνει την εξελισσόμενη σχέση μας με την τεχνολογία. Ο όρος vibe coding, που επινοήθηκε από τον πρωτοπόρο της τεχνητής νοημοσύνης Andrej Karpathy, αναφέρεται στη χρήση τεχνητής νοημοσύνης που ενεργοποιείται από τη φυσική γλώσσα για τη σύνταξη κώδικα υπολογιστή. Δηλαδή οι προγραμματιστές λένε σε μια μηχανή τι θέλουν αντί να το συντάσσουν επίπονα οι ίδιοι. Είναι προγραμματισμός με βάση τις δονήσεις, όχι τις μεταβλητές. Το Collins επισημαίνει πως, ενώ οι ειδικοί της τεχνολογίας συζητούν αν είναι επαναστατικό ή απερίσκεπτο, ο όρος έχει απήχηση πολύ πέρα από τη Silicon Valley, αντανακλώντας μια ευρύτερη πολιτισμική στροφή προς την τεχνητή νοημοσύνη σε όλους τους τομείς της καθημερινής ζωής.

Αλλά η πιο παράξενη ιδιωματική λέξη του 2025 που καταχώρισε το Dictionary.com είναι το σύνθημα με το οποίο αυτοσυστήνεται η νέα γενιά πιτσιρικιών, η Γενιά Αλφα: το 6 7 είναι ένας αμφίβολος όρος αργκό που έγινε δημοφιλής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στα σχολεία και στις φιλικές παρέες σε όλη την Αμερική, σημειώνει ο Στιβ Τζόνσον, διευθυντής λεξικογραφίας του Dictionary Media Group στο CBS News, εξηγώντας ότι η διαδεδομένη χρήση του τράβηξε την προσοχή της ομάδας. «Κάτι που θα περίμενες να εξαφανιστεί, συνέχισε να μεγαλώνει και να εξελίσσεται σε ένα είδος πολιτισμικού φαινομένου», είπε ο Τζόνσον.