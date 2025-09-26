Σε 1 δισ. ευρώ υπολογίζονται οι μηνιαίες καθαρές ροές του Αυγούστου στους λογαριασμούς καταθέσεων των νοικοκυριών στις τράπεζες, με το υπόλοιπό τους να διαμορφώνεται στα 151,3 δισ. ευρώ στα τέλη του καλοκαιριού. Εξ αυτών, τα 115 δισ. ευρώ είναι σε λογαριασμούς μίας ημέρας (όψεως), ενώ πολύ λιγότερες είναι οι καταθέσεις σε προθεσμιακούς λογαριασμούς. Σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2024, οι καταθέσεις των νοικοκυριών ήταν κατά 3,4% υψηλότερες.

Στο σύνολο της οικονομίας, οι καταθέσεις κατέγραψαν θετική μηνιαία καθαρή ροή που διαμορφώθηκε στα 2,3 δισ. ευρώ, ισοσκελίζοντας την αντίστοιχη αρνητική ροή του Ιουλίου (-2,3 δισ. ευρώ). Κατά περίπου 1 δισ. ευρώ αυξήθηκαν και οι καταθέσεις των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων (εξαιρούνται ασφαλιστικές εταιρείες και τράπεζες), που διαμορφώθηκαν στα 49,5 δισ. ευρώ στα τέλη Αυγούστου.

Την ίδια περίοδο, η χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας από τις τράπεζες έμεινε σχετικά σταθερή, με το υπόλοιπο των δανείων στην οικονομία να διαμορφώνεται στα 200,5 δισ. ευρώ και τις μηνιαίες καθαρές ροές να είναι αρνητικές κατά 23 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, θετική ήταν η καθαρή ροή των χρηματοδοτήσεων προς τον ιδιωτικό τομέα, με το υπόλοιπο δανείων των επιχειρήσεων να κλείνει το καλοκαίρι στα 86,7 δισ. ευρώ και το αντίστοιχο των νοικοκυριών στα 34,4 δισ. ευρώ.

Μεγάλωσε ο πλούτος

Στα 33.190 ευρώ υπολογίστηκε ο μεικτός κατά κεφαλήν πλούτος των Ελλήνων για το 2024, σύμφωνα με την ετήσια Εκθεση Πλούτου της ασφαλιστικής εταιρείας Allianz, που δημοσιεύθηκε χθες (25/9). Ωστόσο, σε καθαρές τιμές, δηλαδή αν αφαιρεθούν οι υποχρεώσεις των πολιτών (π.χ. οφειλές), ο κατά κεφαλήν πλούτος διαμορφώθηκε στα 23.220 ευρώ. Σε σχέση με την αντίστοιχη έκθεση για το 2023, ο μεικτός συνολικός πλούτος αυξήθηκε κατά 5,7% και διαμορφώθηκε στα 351 δισ. ευρώ. Τα νούμερα αυτά τοποθετούν την Ελλάδα στην 29η θέση μεταξύ των 57 χωρών που περιλαμβάνονται στην έκθεση σε ό,τι αφορά τον καθαρό κατά κεφαλήν πλούτο, και στην 28η θέση στον μεικτό κατά κεφαλήν πλούτο.