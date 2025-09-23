Το φινάλε στη Λεωφόρο βρήκε το γκρουπ Ολυμπιακός με εκείνο το γλυκόπικρο συναίσθημα που συνήθως προκύπτει σε καταστάσεις μισό – μισό. Διότι από τη μια το γκολ του Αγιούμπ Ελ Κααμπί στο 90+2 και ο βαθμός της ισοπαλίας που κράτησε τους πρωταθλητές αήττητους στην κορυφή του πίνακα. Από την άλλη όμως η αίσθηση μιας χαμένης ευκαιρίας για μια νίκη από εκείνες που στο φινάλε λογαριάζονται για εξάποντα. Οι τρεις δικοί σου βαθμοί, οι τρεις που έχασε ο απέναντι. Λογαριασμός που θα μπορούσε να προκύψει μια χαρά για τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και την ομάδα του. Το είπε άλλωστε χθες ο ίδιος ο Βάσκος στους ποδοσφαιριστές του κάνοντας εκείνη την κουβέντα του απολογισμού στα αποδυτήρια. «Τα ντέρμπι είναι περίεργα παιχνίδια και το ξέρω. Επρεπε όμως να νικήσουμε τον Παναθηναϊκό» ανέφερε ο 65χρονος. Και άπλωσε τη σκέψη του σε τέσσερα διαφορετικά επίπεδα. Στο κακό πρώτο ημίχρονο όπου «κυνηγούσαμε την μπάλα και αναλωθήκαμε σε μονομαχίες χωρίς καθαρό μυαλό». Στο ένα λάθος της άμυνας που έδωσε το δικαίωμα στον Παναθηναϊκό να προηγηθεί στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Και βέβαια στην εξαιρετική εικόνα του τελευταίου ημίωρου που ως την ισοφάριση χαρακτηρίστηκε από τις πολλές χαμένες ευκαιρίες. «Δεν κινδυνέψαμε σχεδόν σε καμία στιγμή. Δεχθήκαμε ένα γκολ από δικό μας λάθος, αλλά πέρα από αυτό, είμαι απόλυτα ικανοποιημένος από το πώς παίξαμε στο δεύτερο ημίχρονο. Κυρίως από το γεγονός ότι αντιδράσαμε με χαρακτήρα και καλό ποδόσφαιρο. Είχαμε τον Παναθηναϊκό στο μισό γήπεδο, χάσαμε πάλι πολλές ευκαιρίες, αλλά στο τέλος πήραμε έστω τον έναν βαθμό. Δεν ήταν αυτό που θέλαμε, μπορούσαμε και έπρεπε να νικήσουμε, αλλά πρέπει να δούμε αυτό το παιχνίδι ως μάθημα. Και να συνεχίσουμε με οδηγό το δεύτερο ημίχρονο» ήταν τα λόγια του περιγράφοντας το σενάριο της Κυριακής.

«Δεν θέλω να ασχολούμαστε με τη διαιτησία»

Μια στιγμή όμως: Αναφερθήκαμε σε τέσσερα διαφορετικά επίπεδα σχολιασμού. Ποιο κλείνει τον λογαριασμό; Η αναφορά του Μέντι στα λάθη της διαιτησίας και δη στο πέναλτι σε βάρος του Ρεμί Καμπελά στο 35΄: «Δεν θέλω να ασχολούμαστε με τη διαιτησία. Υπήρξε όμως πέναλτι στη φάση του Ρεμί και αν δίνονταν το ματς μάλλον θα εξελίσσονταν διαφορετικά. Οπως και να έχει εμείς ακόμη και έτσι έπρεπε να νικήσουμε» συμπλήρωσε ο Βάσκος στην ομιλία του προς τους ποδοσφαιριστές και τους θύμισε ότι αύριο κιόλας υπάρχει ξανά παιχνίδι. Η αναμέτρηση με τον Αστέρα στην Τρίπολη για το Κύπελλο (24/9, 17:00). Τι κράτησε για τον εαυτό του; Αυτό το «μοτίβο» που προφανώς και βρίσκει εξήγηση στο ξεκίνημα της σεζόν έπειτα από μόλις πέντε επίσημα ματς. Ο Ολυμπιακός που ξοδεύει όλα τα πρώτα ημίχρονα ανεξαρτήτως αντιπάλου, δίχως να έχει ακόμη σκοράρει – αλλά και να δεχτεί γκολ – ως την ανάπαυλα. Και η «αντεπίθεση» που φέρνει μέσα στα ματς η λεγόμενη second unit, η πεντάδα που έρχεται από τον πάγκο. Εχει με διαφορά το ποιοτικότερο και πιο «βαθύ» ρόστερ ο Ολυμπιακός. Και το προχθεσινό παράδειγμα είναι πραγματικά χαρακτηριστικό. Ηταν «εκτός» οι τραυματίες Ζέλσον Μαρτίνς, Ροντινέι και Ρομάν Γιάρεμτσουκ. Και όμως έφεραν οι νταμπλούχοι από τον πάγκο τον αφηνιασμένο Ποντένσε (με 12/16 κάθετες πάσες και τον αδιαμφισβήτητο τίτλο του MVP). Τον Γιουσούφ Γιαζίτσι που από την ίδια αφετηρία πέτυχε το νικητήριο γκολ της πρεμιέρας με τον Αστέρα Τρίπολης στις καθυστερήσεις. Τον Τσικίνιο που αγωνιζόμενος σαν «8» έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο να κλειστεί ο Παναθηναϊκός στο μισό γήπεδο. Τον Μεντί Ταρέμι που έδωσε την ασίστ στον Ελ Κααμπί για το 1-1. Και τον Σαντιάγκο Εσε που μόλις έφτασε τις 100 συμμετοχές με τον Ολυμπιακό.

Πάγκος – σε εβδομάδα rotation – που κερδίζει εύκολα το ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά που δεν γίνεται να λειτουργεί μόνο… πυροσβεστικά.

Μετρούν αντίστροφα

Και μιας και αναφερθήκαμε στους τραυματίες; Ο Ζέλσον Μαρτίνς ξεκίνησε ήδη να κάνει τρέξιμο στο γήπεδο. Ο Ροντινέι επίσης ξεκίνησε ατομικό. Και αναμένεται ιατρικά την επόμενη εβδομάδα να είναι έτοιμος και ο Γιάρεμτσουκ. Οπως έτοιμος αναμένεται και ο Λορέντσο Σιπιόνι που ήταν πολύ καλός την Κυριακή, αλλά δέχτηκε ένα χτύπημα στον αστράγαλο κάπου στο 30΄ γύρισε το πόδι του και κληρονόμησε ένα διάστρεμμα που τον θέτει νοκάουτ για την Τρίπολη. Στόχος είναι ενόψει Αρσεναλ (1/10) ο Ολυμπιακός να πάει με λευκό το απουσιολόγιο στο Λονδίνο. Χθες στο μεταξύ χειρουργήθηκε – πρόσθιος χιαστός – και ο Θεοφάνης Μπακούλας που αγωνίζεται σαν δανεικός στη Ρίο Αβε. Την επέμβαση ανέλαβε ο επικεφαλής του ιατρικού επιτελείου του Ολυμπιακού, Χρήστος Θέος. Η επιστροφή του νεαρού μέσου στη δράση υπολογίζεται με τη νέα αγωνιστική σεζόν.