Σαν τις ρίζες των ελαιόδεντρων που απλώνονται βαθιά στα χώματα της Μάνης, έτσι και η «Γη της ελιάς», η καθημερινή δραματική σειρά του Mega, έχει καταλάβει την καρδιά του τηλεοπτικού κοινού, μένοντας δυνατή και σταθερή για τέσσερις ολόκληρες σεζόν. Αύριο, επιστρέφει με τον πέμπτο κύκλο επεισοδίων γεμάτα ένταση, πάθος και ηθικά διλήμματα. Αυτά άλλωστε παραμένουν τα χαρακτηριστικά της ιστορίας της από τις πρώτες κιόλας μέρες όπου άρχισε να ξεδιπλώνεται στον τηλεοπτικό αέρα του Mega. Η σειρά, κατάφερε να παντρέψει το σκληρό φως της Μάνης με τις σκιές των ανθρώπινων παθών, δημιουργώντας έναν κόσμο όπου η αγάπη, η εκδίκηση, η τιμή και η προδοσία συνυπάρχουν σε μια εύθραυστη ισορροπία. Με την πένα της Βάνας Δημητρίου, τη σκηνοθετική ματιά του Αντρέα Γεωργίου και την παραγωγή του Κούλλη Νικολάου, η σειρά έχει δημιουργήσει έναν κόσμο που αγγίζει ακόμα κι όσους τον αμφισβητούν. Οπως δηλαδή πράττουν κι όλα τα σύγχρονα τηλεοπτικά φαινόμενα που γεννιούνται στη μικρή οθόνη αλλά μεγαλώνουν στην καθημερινότητα του τηλεθεατή.

Από τον Σεπτέμβριο του 2021 οπότε έκανε πρεμιέρα έως σήμερα, η «Γη της ελιάς» έχει καταφέρει να αποκτήσει μια εντυπωσιακή απήχηση στο τηλεοπτικό κοινό. Περισσότερο από ένα εκατομμύριο τηλεθεατές παρακολουθούν τα επεισόδιά της, χτίζοντας μαζί της μια ισχυρή σχέση που αντέχει στον χρόνο. Το στοιχείο αυτό αποτυπώνεται και στους πίνακες της τηλεθέασης της Nielsen όπου έχει εδραιωθεί στην κορυφή. Παρά τον υψηλότατο ανταγωνισμό της prime time ζώνης όπου μεταδίδεται, οι τέσσερις κύκλοι της σειράς ξεχώρισαν και βρέθηκαν στην πρώτη θέση με μέσο όρο 24,2% στο σύνολο του κοινού. Υψηλές πτήσεις κατέγραψαν και στο δυναμικό κοινό 18-54 ετών, σημειώνοντας μέσο όρο 16,6%. Εχοντας δημιουργήσει φανατικό κοινό, η επιτυχία της σειράς είναι επίσης έκδηλη και στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης. Εκεί, σταθερά οι εξελίξεις της γίνονται viral, σχολιάζονται και αναπαράγονται ακόμα και με χιουμοριστική διάθεση, φτάνοντας σε όλες τις γωνιές του Διαδικτύου.

Τα 814 επεισόδιά της που έχουν προβληθεί ήδη, της δίνουν τον τίτλο της μακροβιότερης σειράς όχι μόνο του Mega στη νέα του εποχή αλλά της ελληνικής τηλεόρασης αυτήν την περίοδο. Για να υποστηριχτεί η αφήγησή της, έχουν περάσει από αυτήν περισσότεροι από 200 ηθοποιοί, σ’ ένα καστ που συνδυάζει τους καταξιωμένους ερμηνευτές που προσδίδουν βάθος στους ρόλους με τους πρωτοεμφανιζόμενους που έρχονται με ορμή μπροστά στις κάμερες και είναι ένα από τα χαρακτηριστικά της όλα αυτά τα χρόνια. Οι ήρωες που ερμηνεύουν είναι δουλεμένοι με προσωπική ιστορία, κίνητρα κι εσωτερικές συγκρούσεις. Είναι πρόσωπα οικεία που υπάρχουν σε κάθε κοινότητα και φιγούρες αντιπροσωπευτικές από όλη την κοινωνική ανθρωπογεωγραφία.

Ενα από τα πιο δυνατά αφηγηματικά εργαλεία στο σενάριο, είναι το δίπολο καλοί – κακοί χαρακτήρες που διατρέχουν όλες τις ιστορίες. Οι κακοί δεν είναι μονοδιάστατοι της παλιάς σχολής. Εχουν κίνητρα, τραύματα και παρελθόν που εν μέρει εξηγεί τις πράξεις τους. Αν και κινούνται στον υπόκοσμο, χειραγωγούν ή εκδικούνται, έχουν κάποιες χαραμάδες ανθρωπιάς που ξεπροβάλλουν μέσα στο σκοτάδι τους. Από την άλλη, οι καλοί, δεν είναι άγιοι αλλά άνθρωποι που μέσα από τα λάθη τους προσπαθούν να τραβάνε στον δρόμο του φωτός. Συχνά κινούνται από αξίες όπως η τιμή, η οικογένεια και η αγάπη και στέκονται απέναντι στη βία ή την εκδίκηση, προσπαθώντας να προστατεύσουν τους δικούς τους ακόμα κι αν αυτό τους στοιχίζει. Ολοι οι ήρωες όμως, εν δυνάμει μπορούν να κινούνται ανάμεσα στα δύο αυτά άκρα, ανάλογα με τις περιστάσεις, τις σχέσεις και τα μυστικά που κουβαλάνε με αποτέλεσμα να υπάρχει μια συνεχής διαπραγμάτευση χαρακτήρων και αξιών.

ΚΑΙ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ. Στα μεγάλα ατού της «Γης της ελιάς», είναι ασφαλώς και οι αυθεντικές τοποθεσίες της Μάνης που αναδύονται ως φόντο στις σκηνές, μαζί με τα γοητευτικά τοπία της Αττικής. Ωστόσο, τα γυρίσματα δεν περιορίζονται σε αυτές μόνο τις περιοχές αφού η παραγωγή έχει ταξιδέψει σε αρκετούς προορισμούς. Σπάζοντας τον κανόνα που θέλει τα καθημερινά σίριαλ να ασφυκτιούν στα στούντιο, η συγκεκριμένη τηλεοπτική δουλειά έχει ετοιμάσει βαλίτσες για πόλεις εκτός Ελλάδας όπως το Παρίσι, η Ρώμη, η Μάλτα, η Μαδρίτη και το Μονακό, αναπνέοντας αέρα ανανέωσης στην εικόνα της. Φέτος, τα νέα επεισόδια θα γυριστούν και στα Χανιά της Κρήτης.

Στην πέμπτη σεζόν η ιστορία ετοιμάζεται να πατήσει γκάζι και οι ανατροπές θα είναι τέτοιες που θα διατηρήσουν το ενδιαφέρον αμείωτο. Στη δράση συμμετέχουν πολλά πρόσωπα που περιπλέκουν την κάθε σκηνή αλλά αφήνουν το δικό τους αποτύπωμα στις εξελίξεις και προχωρούν έτσι παρακάτω την αφήγηση. Οι δύσκολες αποφάσεις που θα κληθούν να πάρουν οι πρωταγωνιστές, θ’ ανοίξουν την πόρτα σε μια νέα πραγματικότητα και οι επιλογές τους θα φέρουν ολοένα και πιο κοντά την κορύφωση της διαδρομής της σειράς. Ο επίλογος έρχεται και από τα πρώτα κιόλας επεισόδια υπόσχεται να κρατήσει όλους τους τηλεθεατές κολλημένους μπροστά στις οθόνες τους.

Ο πέμπτος κύκλος της «Γης της ελιάς» κάνει πρεμιέρα σήμερα στις 21.00 στο Mega