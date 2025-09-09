Για τον Πρωθυπουργό που την εξήγγειλε είναι «η πιο τολμηρή φορολογική μεταρρύθμιση της κλίμακας εισοδήματος στην ιστορία της Μεταπολίτευσης». Για τους υπουργούς του, που έχουν αναλάβει από προχθές να διαδώσουν τα μηνύματά της στο μιντιακό και σοσιαλμιντιακό κοινό, είναι πολλά περισσότερα. Κατά τα λεγόμενα ενός, ας πούμε, είναι «η μεγαλύτερη φορολογική ελάφρυνση φυσικών προσώπων από το 1830». Σύμφωνα με άλλον, «αντιμετωπίζει κατά ένα μέρος – όχι το σύνολο – και το ζήτημα της ακρίβειας. Όταν έχουμε περισσότερα λεφτά στην τσέπη μπορούμε να κάνουμε περισσότερες επιλογές». Ενας πιο λυρικός συνόψισε τα κυβερνητικά συναισθήματα πίσω από τους πίνακές της, «νοιαζόμαστε στην πράξη για όλους τους Έλληνες και ιδιαίτερα για τη μεσαία τάξη και τους πιο αδύναμους», είπε. Οφ δε ρέκορντ, βέβαια, το πακέτο των παρεμβάσεων αντιμετωπίζεται και ως εργαλείο δημοσκοπικής ανάταξης. Στο νεοδημοκρατικό στρατόπεδο αναμένονται οι πρώτες μετρήσεις μετά τη ΔΕΘ γιατί από τις διαφάνειές τους θα φανεί κατά πόσο το περιλάλητο «μέρισμα ανάπτυξης» μπορεί να μετακινήσει ψηφοφόρους από την γκρίζα ζώνη των αναποφάσιστων προς τη ΝΔ. Η προσδοκία δεν είναι ανεδαφική. Μόλις τον Απρίλιο, η ανακοίνωση των μέτρων στήριξης για ενοικιαστές και συνταξιούχους είχε φουσκώσει τα γαλάζια ποσοστά 2 μονάδες, άλλωστε.

Παράγοντας

Μάλιστα, τα είχε ανεβάσει ενώ στις αρχές του έτους τα συλλαλητήρια για τα Τέμπη είχαν προκαλέσει τη μεγαλύτερη πτώση τους στην εξαετία. Όσοι επιδίδονται στη μελέτη των γκάλοπ θυμίζουν και την επίδραση των «pass» και των χρημάτων που δόθηκαν «με τρόπο σχεδόν σοσιαλιστικό» κατά τη διάρκεια της πανδημίας στο αποτέλεσμα της κάλπης του 2023. Οι πιο επιφυλακτικοί, πάλι, δεν ξεχνούν ότι ένα καλάθι δεν φέρνει πάντα την εκλογική άνοιξη. Το παράδειγμα που επικαλούνται ξανά και ξανά είναι το 1,7 δισ. ευρώ που μοίρασε στη ΔΕΘ του 2003 η κυβέρνηση Σημίτη, το οποίο δεν της εξασφάλισε μια τρίτη θητεία. Υπάρχουν κι άλλα, όμως. Το 2018 ο Τσίπρας υποσχέθηκε μείωση του ΕΝΦΙΑ ως 50% για σχεδόν 1,2 εκατ. χαμηλές ιδιοκτησίες και των ασφαλιστικών εισφορών των ελεύθερων επαγγελματιών έως 35%. Το 2014 ο Σαμαράς ανακοίνωσε εκπτώσεις στον ΕΝΦΙΑ, μείωση του ειδικού φόρου στο πετρέλαιο θέρμανσης και «αισθητή μείωση» της εισφοράς αλληλεγγύης. Κανένας τους δεν εξελέγη πρωθυπουργός την επόμενη χρονιά. Άν έχει δείξει κάτι η εμπειρία, λοιπόν, αυτό είναι πως η μέθοδος δεν έχει σίγουρα αποτελέσματα. Ή, για να ακριβολογούμε, αυτό είναι πως η απόφαση που λαμβάνει κανείς πίσω από τα παραβάν δεν διαμορφώνεται ποτέ από έναν μόνο παράγοντα.