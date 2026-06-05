Το φετινό Μουντιάλ, που θα διεξαχθεί σε Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και Μεξικό, θα αποτελέσει το 6ο και τελευταίο της μυθικής καριέρας του Λιονέλ Μέσι.

Ο άνθρωπος που οδήγησε την εθνική Αργεντινής στην κατάκτηση του Μουντιάλ το 2022, όντας ο MVP της διοργάνωσης με δύο γκολ στον τελικό, ετοιμάζεται για την τελευταία του παράσταση στο κορυφαίο ποδοσφαιρικό γεγονός.

Ο Μέσι στοχεύει να υπερασπιστεί τον τίτλο της Αργεντινής και να ολοκληρώσει την καριέρα του στα Παγκόσμια Κύπελλα με ακόμη μία λαμπρή εμφάνιση, προσθέτοντας ένα ακόμα κεφάλαιο στη θρυλική του πορεία.

Τα συλλεκτικά παπούτσια του Μέσι

Η Adidas αποκάλυψε τα συλλεκτικά παπούτσια που θα φορέσει ο Μέσι στο επερχόμενο Μουντιάλ. Το νέο μοντέλο φέρει την ονομασία «Last Tango» και είναι αφιερωμένο στο τελευταίο του τουρνουά με τα χρώματα της εθνικής ομάδας.

Τα παπούτσια συνδυάζουν κομψότητα και συμβολισμό, αποτίοντας φόρο τιμής στη διαδρομή του Αργεντινού σούπερ σταρ και στην αξεπέραστη σχέση του με το ποδόσφαιρο.