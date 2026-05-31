Η ήττα της Άρσεναλ στον τελικό του UEFA Champions League φαίνεται πως θα αποτελέσει αφετηρία εξελίξεων ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου. Ο Μικέλ Αρτέτα άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγών, τονίζοντας πως απαιτούνται κινήσεις που θα βοηθήσουν τον σύλλογο να εξελιχθεί περαιτέρω.

Η απογοήτευση ήταν έντονη στις τάξεις των Λονδρέζων μετά την απώλεια του τροπαίου στα πέναλτι, με τον Ισπανό προπονητή να στέκεται αρχικά στο ψυχολογικό κομμάτι και στη στήριξη των ποδοσφαιριστών του.

Ωστόσο, μιλώντας μετά το τέλος της αναμέτρησης, ξεκαθάρισε πως η ολοκλήρωση της σεζόν αποτελεί και την κατάλληλη στιγμή για απολογισμό.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι το προσεχές διάστημα θα χρειαστεί να γίνουν σημαντικές αξιολογήσεις και επιλογές, ώστε η Άρσεναλ να ενισχυθεί και να παρουσιαστεί πιο έτοιμη στις εγχώριες και ευρωπαϊκές διοργανώσεις της νέας σεζόν.

Οι δηλώσεις του δείχνουν ότι το καλοκαίρι αναμένεται ιδιαίτερα κρίσιμο για τον αγωνιστικό σχεδιασμό των «κανονιέρηδων».