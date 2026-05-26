Η ΕΠΟ γνωστοποίησε πως από την Πέμπτη 28 Μαΐου θα ξεκινήσει η διάθεση των εισιτηρίων για τη φιλική αναμέτρηση της Εθνικής Ελλάδας απέναντι στην Ιταλία στο Παγκρήτιο Στάδιο.

Οι φίλαθλοι θα μπορούν από τις 13:00 να προμηθευτούν τα εισιτήριά τους για το δυνατό τεστ της γαλανόλευκης απέναντι σε μία από τις κορυφαίες ευρωπαϊκές εθνικές ομάδες.

Παρά τον αποκλεισμό από το επόμενο Μουντιάλ, η Ελλάδα συνεχίζει την προετοιμασία της μέσα από απαιτητικά φιλικά παιχνίδια. Πριν από την αναμέτρηση με την Ιταλία, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα θα δοκιμαστεί και απέναντι στη Σουηδία στις 4 Ιουνίου στη Στοκχόλμη.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΠΟ:

«Η ακριβής έναρξη πώλησης των εισιτηρίων θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 28/05/2026 στις 13:00 από το PAME ETHNIKI και την TICKETMASTER, ενώ η διάθεση θα ολοκληρωθεί μέχρις εξαντλήσεώς τους.

Οι τιμές των εισιτηρίων ανά θύρα είναι οι εξής:

10 €: 14, 15, 16, 17, 18

15 €: 3, 9, 13, 19

20 €: 2, 10, 12, 20

25 €: 11

30 €: 1, VIP

Οι θύρες του γηπέδου θα ανοίξουν στις 20:00

Στην τιμή του εισιτηρίου δεν περιλαμβάνεται το διαχειριστικό κόστος του παρόχου της ηλεκτρονικής πλατφόρμας έκδοσης εισιτηρίων Ticketmaster.

Τρόπος παραλαβής εισιτηρίου

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής αγοράς, ο φίλαθλος θα παραλάβει το εισιτήριο του στο δηλωθέν email. Για την είσοδο του στο γήπεδο απαιτείται η χρήση του QR code στο κινητό του είτε η εκτύπωση του εισιτηρίου του σε εκτυπωτή σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στο εισιτήριο.

Διευκρινίσεις

1. Η θύρα 5 θα διατεθεί στους φιλάθλους της φιλοξενούμενης ομάδας.

2. Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να έχει στην κατοχή του 1 εισιτήριο αγώνα.

3. Δεν απαιτείται η ταυτοποίηση/προσθήκη του εισιτήριου στο Gov.gr Wallet.

4. Τα παιδιά δεν εισέρχονται δωρεάν & θα πρέπει να κατέχουν κανονικά εισιτήριο καθώς επίσης και να συνοδεύονται από ενήλικο φίλαθλο.

5. Τα εισιτήρια στις θύρες 6, 7, 8 θα τεθούν προς διάθεση σε δεύτερο χρόνο».