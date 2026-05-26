Μια απρόσμενη και άκρως δημιουργική εκδοχή του ύμνου του UEFA Champions League έχει γίνει viral στα social media, καθώς Έλληνας μουσικός τον μετέτρεψε σε ζεϊμπέκικο με τη συνοδεία μπουζουκιού.

Ο διαχρονικός ύμνος της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, που έχει ταυτιστεί με το ποδόσφαιρο από το 1992, πήρε μια εντελώς διαφορετική μουσική ταυτότητα μέσα από τη διασκευή του μουσικού Δημήτρη Παρίση.

Η ερμηνεία με μπουζούκι εντυπωσίασε το κοινό, καθώς το γνωστό θέμα μετατράπηκε σε ένα ελληνικό ζεϊμπέκικο, προκαλώντας πληθώρα αντιδράσεων και σχολίων στα social media, όπου το βίντεο έγινε γρήγορα viral.

Την ίδια στιγμή, οι προετοιμασίες για τις μεγάλες ευρωπαϊκές αναμετρήσεις συνεχίζονται κανονικά, όμως αυτή η ιδιαίτερη εκδοχή του ύμνου δύσκολα θα μπορούσε να ακουστεί σε επίσημο παιχνίδι, παρά τη μεγάλη απήχησή της στο διαδίκτυο.