Η ομοσπονδία του Μαρόκου ανακοίνωσε την τελική αποστολή για το Παγκόσμιο Κύπελλο, με τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί να βρίσκεται κανονικά στις επιλογές του νέου προπονητή Μοχάμεντ Ουαχμπί.

Ο επιθετικός του Ολυμπιακού επιβεβαίωσε την εξαιρετική του κατάσταση, καθώς πριν λίγες ώρες είχε σκοράρει δύο φορές στη φιλική νίκη του Μαρόκου με 5-0 απέναντι στο Μπουρούντι, δείχνοντας έτοιμος για τη μεγάλη διοργάνωση.

Η παρουσία του στην τελική λίστα θεωρείται δεδομένη, με τον Ελ Κααμπί να αποτελεί βασικό κομμάτι της επιθετικής γραμμής της ομάδας ενόψει του Μουντιάλ στα γήπεδα της Αμερικής.

🚨🇲🇦 OFFICIAL: Morocco release World Cup final squad. Achraf Hakimi recovers, and Bouaddi is officially confirmed as part of Morocco project. pic.twitter.com/51UaUZ6pK2 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 26, 2026

Αναλυτικά η αποστολή του Μαρόκου:

Τερματοφύλακες: Γιασίν Μπουνού (Αλ Χιλάλ), Μουνίρ Ελ Καζουί (Μπερκάν), Αχμέντ Ρεντά Τανγκαουτί (Αγκφάρ)

Αμυντικοί: Νουσαΐρ Μαζραουί (Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ), Ανάς Σαλαχαντίν (PSV), Γιουσέφ Μπελαμάρι (Αλ Αχλί), Ασράφ Χακίμι (Παρί), Ζακαρία Ελ Ουαχντί (Γκενκ), Τσαντί Ριάντ (Κρίσταλ Πάλας), Ναγιέφ Αγκέρ (Μαρσέιγ), Ρεντουάν Χαλχάλ (Μέχελεν)

Μέσοι: Σαμίρ Ελ Μουραμπέτ (Στρασμπούρ), Αγιούμπ Μπουαντί (Λιλ), Νέιλ Ελ Αιναουί (Ρόμα), Σοφιάν Άμραμπατ (Μπέτις), Αζεντίν Ουναχί (Ζιρόνα), Μπιλάλ Ελ Κχανούς (Στουτγάρδη), Ισμαέλ Σαϊμπάρι (PSV)

Επιθετικοί: Αμπντεσαμπάντ Εζαλζουλί (Μπέτις), Τσεμσντίν Ταλμπί (Σάντερλαντ), Σουφιάν Ραχίμι (Αλ Αΐν), Αγιούμπ Ελ Κααμπί (Ολυμπιακός), Μπραχίμ Ντίαθ (Ρεάλ), Γιασίν Γκεσίμ (Στρασμπούρ), Αγιούμπ Αμαϊμουνί (Άιντραχτ)