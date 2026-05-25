Ο Λουίς Ντε λα Φουέντε γνωστοποίησε την 26μελή αποστολή της Εθνική Ισπανίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο του καλοκαιριού, με αρκετές εκπλήξεις και σημαντικές απουσίες.

Ξεχωρίζει η παρουσία του Μπόρχα Ιγκλέσιας, ο οποίος επιβραβεύτηκε για τις εξαιρετικές εμφανίσεις του με τη Θέλτα και θα αγωνιστεί για πρώτη φορά σε μεγάλη διοργάνωση με τη «φούρια ρόχα».

Esta es la lista de todo un país. ESTA ES LA LISTA DE ESPAÑA. 👥 Estos son los internacionales que representarán a la @SEFutbol y todas nuestras ilusiones en la próxima#CopaMundialFIFA.#VamosEspaña pic.twitter.com/pZAFzRUg1b — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) May 25, 2026

Την ίδια στιγμή, εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι δεν κλήθηκε κανένας ποδοσφαιριστής της Ρεάλ Μαδρίτης, με τον ομοσπονδιακό τεχνικό να αφήνει εκτός και τον Ντάνι Καρβαχάλ, επιλέγοντας άλλες λύσεις για τα δεξιά άκρα της άμυνας.

Σημαντική επίσης είναι η απουσία του Ντιν Χάουσεν, με τον Έρικ Γκαρσία να παίρνει τη θέση του, ενώ στη δεξιά πλευρά προτιμήθηκαν οι Λόρεντε και Πόρο.