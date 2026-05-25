Οι παίκτες και οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού έζησαν μια μαγική βραδιά μετά την κατάκτηση της EuroLeague, με τους πανηγυρισμούς να απλώνονται από το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά μέχρι και διάφορα σημεία της πόλης.

Η διοργανώτρια αρχή αποθέωσε τις εικόνες που εκτυλίχθηκαν, δημοσιεύοντας εντυπωσιακό βίντεο στα social media.

«Eδώ η κουλτούρα είναι διαφορετική. Για τον Ολυμπιακό δεν είναι απλώς ένα άθλημα. Εικόνες από τον Πειραιά μετά τον αγώνα, με οπαδούς και παίκτες να ενώνουν τις δυνάμεις τους για να γιορτάσουν. Πλάνα από drone από τις σκηνές μετά τον αγώνα στον Πειραιά, με τους οπαδούς και τους παίκτες να γιορτάζουν ενωμένοι», αναφέρει χαρακτηριστικά η Euroleague.