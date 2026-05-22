Η πρόκριση του Ολυμπιακού στον τελικό της EuroLeague ήρθε μετά από μια σπουδαία εμφάνιση απέναντι στη Φενέρμπαχτσε. Μετά το τέλος του αγώνα, ο Γιώργος Μπαρτζώκας συνεχάρη τους παίκτες του στα αποδυτήρια για την προσπάθεια και την πρόκριση, τονίζοντας παράλληλα πως η ομάδα πρέπει να παραμείνει προσγειωμένη και απόλυτα συγκεντρωμένη ενόψει του τελικού.

Αναλυτικά όσα είπε

«Συγχαρητήρια παιδιά ήταν μία σταθερή απόδοση, τόσο στον ρυθμό, όσο και στην άμυνα. Εσείς καθορίσατε τον ρυθμό από την αρχή, η άμυνα μας για 40 λεπτά ήταν σταθερή.

Ήταν το πρώτο παιχνίδι από τα δύο του Σαββατοκύριακου. Προτείνω σε όλους να μείνετε ταπεινοί και συγκεντρωμένοι, να έχουμε τη μύτη μας κάτω.

Ο τελικός θα είναι πιο δύσκολος από αυτό το παιχνίδι. Έχουμε τα πάντα για να πάμε μέχρι το τέλος».