Ο IShowSpeed φαίνεται πως έχει πάρει φωτιά στα παρκέ. Ο διάσημος streamer ανέβασε νέο βίντεο από προπόνηση μπάσκετ και δείχνει να σκοράρει ασταμάτητα, με τα σχόλια να κάνουν λόγο για εντυπωσιακή βελτίωση στο σουτ του.

Mπορεί να έγινε γνωστός μέσα από τα live στο youtube και το εκρηκτικό του περιεχόμενο, όμως το τελευταίο διάστημα δείχνει να έχει βάλει σοβαρά το μπάσκετ στην καθημερινότητά του.

Σε νέο βίντεο που ανέβηκε στα social media, ο δημοφιλής streamer εμφανίζεται να προπονείται σε κλειστό γήπεδο, ευστοχώντας σε συνεχόμενα σουτ και δείχνοντας ιδιαίτερα ανεβασμένος αγωνιστικά.

View this post on Instagram A post shared by NBA Shooting Coach ( Chris Matthews ) (@lethalshooter)

Μάλιστα, η ανάρτηση συνοδεύτηκε από τη φράση:

«IShowSpeed understands it now!»

κάτι που έκανε πολλούς να σχολιάσουν πως ο Speed αρχίζει πλέον να… καταλαβαίνει το παιχνίδι και να αποκτά μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση στο παρκέ.

Τα σχόλια κάτω από το post πήραν φωτιά, με αρκετούς χρήστες να συγκρίνουν το στυλ του με επαγγελματίες σουτέρ, ενώ άλλοι στάθηκαν στην εμφανή βελτίωσή του σε σχέση με προηγούμενα βίντεο.

Το μόνο σίγουρο είναι πως ο Speed δείχνει να απολαμβάνει όλο και περισσότερο το μπάσκετ και, αν συνεχίσει έτσι, τα viral highlights δύσκολα θα σταματήσουν.