Ο Χρήστος Τζόλης συνεχίζει την εντυπωσιακή του πορεία, καθώς για ένατο διαδοχικό παιχνίδι συμμετείχε άμεσα σε γκολ της Κλαμπ Μπριζ. Στην αναμέτρηση απέναντι στη Μέχελεν, ο διεθνής Έλληνας εξτρέμ άνοιξε το σκορ στο 17ο λεπτό.

Η φάση ξεκίνησε από τον Τρεσόλντι, ο οποίος υποδέχθηκε την μπάλα με πλάτη προς την εστία και τη μοίρασε στον Τζόλη. Εκείνος, με εξαιρετικό τελείωμα έξω από την περιοχή, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα γράφοντας το 1-0 για τη βελγική ομάδα.

Με αυτό το γκολ, ο Τζόλης έφτασε τα 16 στο φετινό πρωτάθλημα, ενώ μετρά και 21 ασίστ συνολικά στη σεζόν. Παράλληλα, η Κλαμπ Μπριζ βρίσκεται μία νίκη μακριά από την μαθηματική κατάκτηση του τίτλου, καθώς σε περίπτωση επικράτησης απέναντι στη Μέχελεν θα στεφθεί πρωταθλήτρια Βελγίου.