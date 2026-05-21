Οι φίλαθλοι της Ρεάλ Μαδρίτης και της Βαλένθια θα βρεθούν στο ίδιο σημείο συγκέντρωσης ενόψει του μεταξύ τους ημιτελικού στο Final Four, σε μια αναμέτρηση που χαρακτηρίζεται ως χαμηλού βαθμού επικινδυνότητας.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της Ελληνικής Αστυνομίας, οι οπαδοί των δύο ισπανικών ομάδων θα συγκεντρωθούν στο Καλλιμάρμαρο, απ’ όπου θα μεταφερθούν οργανωμένα προς το γήπεδο με ειδικά λεωφορεία, υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας.

Η επιβίβαση θα ξεκινήσει στις 16:00, με τις αστυνομικές δυνάμεις να συνοδεύουν τις αποστολές είτε προς το πάρκινγκ του ΟΑΣΑ είτε προς την πύλη ΣΤ’ του γηπέδου. Εκεί θα πραγματοποιείται έλεγχος εισιτηρίων, σωματικός έλεγχος και θα δίνονται ειδικά βραχιολάκια εισόδου για την πρόσβαση στον περιβάλλοντα χώρο του Telekom Center Athens.

Οι εκτιμήσεις των αρχών κάνουν λόγο για περίπου 794 φιλάθλους της Ρεάλ και 893 της Βαλένθια που θα μετακινηθούν οργανωμένα για τον αγώνα.

H ανακοίνωση της Αστυνομίας για τους φιλάθλους

Μεταξύ άλλων, η ΕΛ.ΑΣ στην ανακοίνωσή της, έκανε ειδική αναφορά στην μετακίνηση των φιλάθλων, λέγοντας…

«Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στον πλήρη διαχωρισμό των φιλάθλων ανά ομάδα. Για τον σκοπό αυτό, οι οργανωμένες μετακινήσεις θα πραγματοποιούνται αποκλειστικά μέσω προκαθορισμένων σημείων συγκέντρωσης και συγκεκριμένων διαδρομών, υπό αυστηρή αστυνομική συνοδεία.

Ειδικότερα, οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού θα συγκεντρώνονται στον σταθμό ΗΣΑΠ «Φάληρο», οι φίλαθλοι της Fenerbahçe στον σταθμό «Θησείο», ενώ οι φίλαθλοι της Real Madrid και της Valencia στο Παναθηναϊκό Στάδιο. Από τα σημεία αυτά θα πραγματοποιείται οργανωμένη, ελεγχόμενη και διαχωρισμένη μεταφορά προς το Ο.Α.Κ.Α.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στην αυστηρή τήρηση των προκαθορισμένων ωρών προσέλευσης και αναχώρησης των οργανωμένων φιλάθλων από τα σημεία συγκέντρωσης, καθώς ο επιχειρησιακός σχεδιασμός βασίζεται στον πλήρη διαχωρισμό των ροών μετακίνησης ανά ομάδα και στην αποφυγή συγχρωτισμού ή ανεπιθύμητων συναντήσεων μεταξύ διαφορετικών ομάδων φιλάθλων.

Οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού θα πρέπει να προσέρχονται στον σταθμό ΗΣΑΠ «Φάληρο» από τις 13:00, με προγραμματισμένη αναχώρηση των συρμών στις 15:00. Αντίστοιχα, οι φίλαθλοι της Fenerbahçe θα πρέπει να βρίσκονται στο σημείο συγκέντρωσης στον σταθμό «Θησείο» από τις 12:00, με αναχώρηση των συρμών περίπου στις 14:00.

Οι φίλαθλοι της Real Madrid και της Valencia θα συγκεντρωθούν στο Παναθηναϊκό Στάδιο από τις 14:00. Οι αναχωρήσεις των λεωφορείων έχουν προγραμματιστεί για τις 16:00 για τους φιλάθλους της Real Madrid και για τις 15:45 για τους φιλάθλους της Valencia.

Η έγκαιρη προσέλευση στα προκαθορισμένα σημεία συγκέντρωσης είναι απαραίτητη για την ομαλή εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας, τη διατήρηση του διαχωρισμού των ροών μετακίνησης και την αποφυγή καθυστερήσεων, συνωστισμού ή ανεπιθύμητων συναντήσεων μεταξύ διαφορετικών ομάδων φιλάθλων.

Επισημαίνεται ότι δεν θα επιτραπεί, σε καμία περίπτωση, η αυθαίρετη μετακίνηση οργανωμένων ομάδων φιλάθλων εκτός των προβλεπόμενων διαδικασιών. Παράλληλα, απαγορεύεται αυστηρά η συνοδεία, η προσέγγιση ή η παρεμπόδιση των αποστολών των ομάδων κατά τις μετακινήσεις τους προς και από τις αθλητικές εγκαταστάσεις, καθώς και προς και από τους χώρους διαμονής τους».