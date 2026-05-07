Ο Βλάντο Γιάνκοβιτς πήρε την απόφαση να αποσυρθεί από την ενεργό δράση μετά από 20 χρόνια καριέρας στο παρκέ.

Ο αγώνας ανάμεσα στο Περσιτέρι και τον ΠΑΟΚ για τον 2ο αγώνα των playoff της Stoiximan GBL, έμελλε να είναι ο τελευταίος τους, καθώς ο «Δικέφαλος» του Βορρά επικράτησε με 77-72 και προκρίθηκε στα ημιτελικά.

Η λαμπρή του καριέρα τα περιελάμβανε όλα. Από Πανιώνιο και Παναθηναϊκό μέχρι ΠΑΟΚ και ΑΕΚ.

Στα 36 του χρόνια αποφάσισε να ολοκληρώσει την πορεία του στα παρκέ.

Στην ανάρτηση, που δημοσίευσε έγραψε χαρακτηριστικά:

«Αγαπητό μπάσκετ,

σε ευχαριστώ για αυτά τα 20 χρόνια.

Μου έμαθες περισσότερα πράγματα απ’ όσα θα μπορούσα ποτέ να φανταστώ όταν ήμουν παιδί.

Όλα άξιζαν τον κόπο.

Ήταν τιμή και προνόμιο»