Ο ΠΑΟΚ πήρε μια σπουδαία εκτός έδρας νίκη απέναντι στο Περιστέρι με 72-77 και εξασφάλισε την πρόκριση στα ημιτελικά της Stoiximan GBL, ολοκληρώνοντας τη δουλειά μετά το θετικό αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης περιμένει να μάθει τον αντίπαλο της από το ζευγάρι Παναθηναϊκός – Μύκονος.

Μεγάλος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης ήταν ο Πάτρικ Μπέβερλι, ο οποίος πραγματοποίησε εμφάνιση υψηλού επιπέδου, οδηγώντας την ομάδα του σε καθοριστικές στιγμές και αγγίζοντας το triple-double με 19 πόντους, 9 ριμπάουντ, 9 ασίστ, 3 κλεψίματα και 1 μπλοκ. Πολύτιμες βοήθειες πρόσφεραν επίσης οι Μπεν Μουρ (9 πόντοι, 9 ριμπάουντ, 4 ασίστ) και Μπριν Ταϊρί (19 πόντοι, 5 ασίστ), ενώ για το Περιστέρι ξεχώρισε ο Τάι Νίκολς με 24 πόντους και 6 κλεψίματα.

Εξέλιξη της αναμέτρησης

Ο ΠΑΟΚ μπήκε δυνατά στο παιχνίδι, παίζοντας εξαιρετική άμυνα και κρατώντας το Περιστέρι χαμηλά στο σκορ, φτάνοντας γρήγορα στο 1-10 με πρωταγωνιστή τον Μπέβερλι. Οι γηπεδούχοι αντέδρασαν και μείωσαν, όμως οι «ασπρόμαυροι» διατήρησαν τον έλεγχο και έκλεισαν το πρώτο δεκάλεπτο με προβάδισμα οκτώ πόντων.

Στη δεύτερη περίοδο, το Περιστέρι έτρεξε επιμέρους 13-0 και πέρασε μπροστά για πρώτη φορά, εκμεταλλευόμενο τα κενά στην επίθεση του ΠΑΟΚ. Οι φιλοξενούμενοι απάντησαν με Μπέβερλι και Μουρ, ανακτώντας το προβάδισμα, όμως το ημίχρονο βρήκε τις δύο ομάδες σε απόσταση αναπνοής.

Στο τρίτο δεκάλεπτο ο ΠΑΟΚ βρήκε ρυθμό και ανέβασε τη διαφορά ακόμη και στους 9 πόντους, χωρίς όμως να καταφέρει να «καθαρίσει» το ματς, καθώς το Περιστέρι παρέμεινε ανταγωνιστικό και πλησίασε ξανά στο σκορ.

Στην τελευταία περίοδο το παιχνίδι έγινε ντέρμπι, με συνεχείς εναλλαγές και μάχη πόντο-πόντο. Ο ΠΑΟΚ, ωστόσο, στα κρίσιμα τελευταία λεπτά έβγαλε μεγάλες άμυνες, κράτησε το προβάδισμα και «σφράγισε» τη νίκη και την πρόκριση στα ημιτελικά.

Δεκάλεπτα: 15-23, 35-36, 51-54, 72-77