Ο ΠΑΟΚ επικράτησε με σκορ 3-1 του Ολυμπιακού στο γήπεδο της Τούμπας, σε μία αναμέτρηση η οποία διεξήχθη στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής των play offs 1-4 της Super League.

Το ντέρμπι της Λεωφόρου ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και ΑΕΚ έληξε ισόπαλο δίχως τέρματα. Μετά από αυτό το αποτέλεσμα η «Ένωση» διατηρεί απόσταση ασφαλείας από τους διώκτες της, όντας στους 67 βαθμούς και στο +6 από ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό.

Το «τριφύλλι» και μαθηματικά τερματίζει τέταρτο φέτος, συνεπώς την επόμενη χρονιά θα ξεκινήσει στην Ευρώπη από τον 2ο προκριματικό γύρο του Conference League.

Το πανόραμα της 3ης αγωνιστικής

3η αγωνιστική

ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός 3-1

Παναθηναϊκός – ΑΕΚ 0-0

Η βαθμολογία

Το υπόλοιπο πρόγραμμα των play offs 1-4

4η αγωνιστική: Κυριακή 10 Μαΐου

19:30 ΑΕΚ – Παναθηναϊκός

19:30 Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ

5η αγωνιστική: Τετάρτη 13 Μαΐου

19:30 Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός

19:30 ΠΑΟΚ – ΑΕΚ

6η αγωνιστική: Κυριακή 17 Μαΐου

19:30 ΑΕΚ – Ολυμπιακός

19:30 Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ