Με δύο πολύ σημαντικές αναμετρήσεις ξεκίνησε το πρόγραμμα της ημέρας (3/5) για την 35η αγωνιστική της Premier League.

Στο ντέρμπι του «Όλντ Τράφορντ» η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κέρδισε με 3-2 τη Λίβερπουλ και έκανε αποφαστικό βήμα για την κατάκτηση της τρίτης θέσης. Ενώ, η Μπόρνμουθ επικράτησε με το άνετο 3-0 της Κρίσταλ Πάλας.

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Λίβερπουλ 3-2

Σε ένα εντυπωσιακό ντέρμπι στο Όλντ Τράφορντ, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ νίκησε 3-2 τη Λίβερπουλ και «κλείδωσε» τη συμμετοχή της στο επόμενο Champions League.

Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν γρήγορα με τον Κούνια (6′) και τον Σέσκο (14′), όμως η Λίβερπουλ αντέδρασε, μειώνοντας με τον Σόμποσλαϊ (47′) και ισοφαρίζοντας με τον Χάκπο στο 56′. Τελικά, ο Μέινου στο 77′ χάρισε τη νίκη στη Γιουνάιτεντ.

Με αυτό το αποτέλεσμα, η ομάδα του Κάρικ έφτασε τους 64 βαθμούς, ανέβηκε στο +6 από τη Λίβερπουλ και εξασφάλισε μαθηματικά την επιστροφή της στο Champions League.

Μπόρνμουθ – Κρίσταλ Πάλας 3-0

Η Μπόρνμουθ υποδέχθηκε την Κρίσταλ Πάλας για την 35η αγωνιστική της Premier League και πήρε τη νίκη που την ανεβάζει στην 6η θέση, ενισχύοντας τις ελπίδες για ευρωπαϊκή έξοδο.

Η ομάδα του Ιραόλα κυριάρχησε από νωρίς, ανοίγοντας το σκορ στο 10′ με αυτογκόλ του Λέρμα και κάνοντας το 2-0 στο 32′ με πέναλτι του Κρούπι. Στην επανάληψη, παρά τις προσπάθειες των φιλοξενούμενων, η Μπόρνμουθ βρήκε και τρίτο γκολ με τον Ράγιαν στο 76′, διαμορφώνοντας το τελικό 3-0.

Με τρεις αγωνιστικές να απομένουν, παραμένει δυνατά στη μάχη για την Ευρώπη, έχοντας ακόμη και πιθανότητες για Champions League υπό προϋποθέσεις.

