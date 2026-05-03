Το τελευταίο αθηναϊκό ντέρμπι στο «Απόστολος Νικολαΐδης» δεν θα μείνει στην ιστορία. Το τελικό 0-0 και το θέαμα που δεν ήταν εντυπωσιακό θα ξεχαστούν σύντομα, ενώ όλοι αποχώρησαν ικανοποιημένοι.

Ο Παναθηναϊκός γιατί εμφανίστηκε ανταγωνιστικός μετά από δύο αναιμικές εμφανίσεις με ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό, ενώ άντεξε παρά τη αποβολή του Χάβι μόλις στο 17′.

Η ΑΕΚ γιατί μπορεί να μην νικήσε, όμως με την ήττα του Ολυμπιακού αύξησε τη διαφορά της από τη δεύτερη θέση στους έξι βαθμούς και προβάλλει ως το αδιαφιλονίκητο φαβορί για τον τίτλο.

Η Ένωση συνεχίζει πρωτοπόρος, έβγαλε άλλη μία δύσκολη έδρα μετά το «Καραϊσκάκης» και έχει δύο από τα τρία παιχνίδια στη Νέα Φιλαδέλφεια, προκειμένου να στεφθεί πρωταθλήτρια. Ίσως ο Μάρκο Νίκολιτς να έχει παράπονα από τους παίκτες που δεν έκαναν ότι μπορούσαν, έχοντας το αβαντάζ, αλλά ο σκοπός επιτεύχθηκε…

Οι παίκτες του Παναθηναϊκού μάλλον αντιλήφθηκαν τον κίνδυνο της συντριβής και της εξαγρίωσης των οπαδών και λειτούργησε το ένστικτο της αυτοσυντήρησης. Όλοι βελτιώθηκαν από το 20′ και μετά, απέφυγαν τα λάθη και ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, άξιζαν και ένα γκολ.

Ωστόσο, η ουσία δεν αλλάζει και το «τριφύλλι» θα περιοριστεί στην τέταρτη θέση και καλείται να δείξει εξίσου καλό πρόσωπο στον Β’ γύρο των Playoffs.

Με τρεις αγωνιστικές να απομένουν για την ολοκλήρωση των playoffs, οι «πράσινοι» θα τερματίσουν οριστικά στην τέταρτη θέση, την οποία παίρνουν για τέταρτη φορά τα τελευταία επτά χρόνια και του δίνουν το εισιτήριο για το Conference League, όπου θα ξεκινήσουν από τον 2ο προκριματικό του και τα παιχνίδια θα διεξαχθούν στις 23 και 30 Ιουλίου.

Η αποβολή του Χάβι άλλαξε το ματς

Η πρώτη ευκαιρία της ΑΕΚ σημειώθηκε στο 11′ από μία εκτέλεση πλάγιου άουτ του Πήλιου, η μπάλα κόντραρε στους Πάλμερ-Μπράουν και Ίνγκασον και στρώθηκε στον Περέιρα που πλάσαρε, όμως ο Λαφόν απέκρουσε σε κόρνερ.

Αλλά οι ισορροπίες άλλαξαν στο 17′ σε άλλο ένα παιδιαριώδες ατομικό λάθος… Ο Ίνγκασον πήγε να εκτελέσει με πάσα προς τον Κοντούρη ένα φάουλ στη μεσαία γραμμή, εκείνος αιφνιδιάστηκε και γλίστρησε, ο Πινέδα έκλεψε και βγήκε στην αντεπίθεση και πάσαρε στον κενό χώρο στον Ζίνι, τον οποίο ανέτρεψε ο Χάβι για να μην τον αφήσει να μπει στην περιοχή.

Ο διαιτητής Μέλερ απέβαλλε με απ’ ευθείας κόκκινη τον Ισπανό αμυντικό, αφήνοντας τον Παναθηναϊκό με δέκα παίκτες. Ακολούθως ο Πινέδα εκτέλεσε το φάουλ, η μπάλα βρήκε στο τείχος και στρώθηκε στον Ζίνι που σούταρε, αλλά το πλασέ του κόντραρε στον Ταμπόρδα και χτύπησε στο δοκάρι.

Ο Παναθηναϊκός είχε τη δική του στιγμή στο 37′, όταν ο Τεττέη ξέφυγε από τον Πήλιο από δεξιά και πάσαρε παράλληλα στο πέναλτι, ο Αντίνο δεν βρήκε τη μπάλα και σούταρε ο επερχόμενος Κυριακόπουλος, αλλά ο Στρακόσα απέκρουσε με το πόδι.

Η μεγάλη ευκαιρία του Μπακασέτα

Από το «τριφύλλι» διαμαρτυρήθηκαν για πέναλτι στο 47′. Ο Τεττέη πέρασε από τον Πενράις και μετά τον Περέιρα, εκείνος τον τράβηξε στο όριο της μεγάλης περιοχής και ο επιθετικός του Παναθηναϊκού βρέθηκε στο έδαφος.

Ο Τούρκος Ουμούτ Μέλερ δεν σφύριξε ούτε καν φάουλ, ενώ δεν υπήρξε ούτε παρέμβαση του VAR και το παιχνίδι συνεχίστηκε. Παρά το αριθμητικό μειονέκτημα, οι «πράσινοι» είχαν επιθετικότητα και απείλησαν με σουτ του Τεττέη, ενώ οι «κιτρινόμαυροι» έχασαν ένα τετ-α-τετ με τον Βάργκα, το πλασέ του οποίου έπιασε ο Λαφόν.

Πέρασαν πολλά λεπτά για την επόμενη καλή στιγμή. Στο 78′ ο Ζοάο Μάριο σούταρε από μακριά και ο Λαφόν απέκρουσε με δυσκολία σε κόρνερ. Ο Τσέριν δοκίμασε το σουτ από μακρινή απόσταση, ο Στρακόσα απέκρουσε πάρα πολύ δύσκολα και στη συνέχεια, ο Ζαρουρί γύρισε στον Καλάμπρια που εξ’ επαφής με τον Στρακόσα έχασε το κοντρόλ και ο γκολκίπερ της ΑΕΚ μπλόκαρε.

Στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Κυριακόπουλος πάσαρε κάθετα στον Μπακασέτα που βγήκε τετ-α-τετ, αλλά ο αρχηγός του Τριφυλλιού δεν πλάσαρε σωστά.

Ο MVP: Ο Ανδρέας Τεττέη. Δεν επιτέλεσε την κύρια δουλειά του επιθετικού, το σκοράρισμα, όμως έκανε όλα τα υπόλοιπα. Με τις επελάσεις του και την αδυναμία των αμυντικών της ΑΕΚ να τον σταματήσουν, ήταν ο λόγος που ο Παναθηναϊκός ήταν επικίνδυνος στην επίθεση.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ο Τούρκος Χαλίλ Ουμούτ Μελέρ

VARΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Ο Ντανίλο Ρούπερτι από την Ολλανδία συμφώνησε με τον Μέλερ τόσο στην αποβολή του Χάβι, όσο και στη μη υπόδειξη πέναλτι στο κράτημα του Περέιρα στον Τεττέη.

ΣΚΟΡΕΡ: –

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ράφα Μπενίτεθ): Λαφόν, Καλάμπρια, Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον, Χάβι, Κυριακόπουλος, Ταμπόρδα (69′ Μπακασέτας), Κοντούρης (69′ Πελίστρι), Τσέριν, Αντίνο (76 Ζαρουρί), Τεττέη (88′ Πάντοβιτς).

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος (46′ Πενράις), Μάριν, Πινέδα (73′ Ελίασον), Περέιρα (58′ Ζοάο Μάριο), Κοϊτά, Ζίνι (60′ Γιόβιτς), Βάργκα.