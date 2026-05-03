Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής αγωνιστικής των πλέι-οφ 1-4 και 5-8, καθώς και αυτό της 6ης αγωνιστικής για τα πλέι-άουτ της Super League.
Το Σάββατο, για τα πλέι-άουτ, η Κηφισιά νίκησε 1-0 τον Παναιτωλικό και διατήρησε το… δράμα για τους Αγρινιώτες που παρέμειναν κοντά στην επικίνδυνη ζώνη, την ώρα που η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο ξέφυγε στο +6 από αυτή.
Πανσερραϊκός και ΑΕΛ αντίθετα, έμειναν στο 1-1 και έμειναν χαμηλά, στους 28 οι γηπεδούχοι και στους 25 και την τελευταία θέση οι φιλοξενούμενοι.
Τέλος, ο μεγάλος κερδισμένος της ημέρας ήταν ο Αστέρας Τρίπολης, ο οποίος νίκησε 4-2 τον αδιάφορο Ατρόμητο και έπιασε στους 28 βαθμούς τον Πανσερραϊκό.
Την Κυριακή πια, για τα πλέι-οφ 5-8, ο Λεβαδειακός διέλυσε με 5-2 τον Βόλο και διατηρήθηκε μόνος στην 5η θέση με 25 βαθμούς.
Tην ώρα που ο Άρης πέρασε νικηφόρα από το Ηράκλειο με το 2-0 επί του ΟΦΗ και τον προσπέρασε, ανεβαίνοντας στην 6η θέση με 22 βαθμούς.
Τέλος, για τα πλέι-οφ 1-4 και τη μάχη του τίτλου, ο ΠΑΟΚ νίκησε τον Ολυμπιακό 3-1 στην Τούμπα και τον έπιασε στη 2η θέση της βαθμολογίας.
Στο φινάλε της ημέρας, στο τελευταίο αθηναϊκό ντέρμπι που διεξήχθη στο ιστορικό γήπεδο της Λεωφόρου, Παναθηναϊκός και ΑΕΚ ήρθαν ισόπαλοι 0-0, με την Ένωση να αυξάνει στο +6 τη διαφορά της από ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό.
Τα αποτελέσματα της αγωνιστικής
Σάββατο 2/5
Παναιτωλικός – Κηφισιά 0-1
Πανσερραϊκός – ΑΕΛ Novibet 1-1
Αστέρας Aktor – Ατρόμητος 4-2
Κυριακή 3/5
Λεβαδειακός – Βόλος 5-2
ΟΦΗ – Άρης 0-2
ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός 3-1
Παναθηναϊκός – ΑΕΚ 0-0
Οι βαθμολογίες
Η επόμενη αγωνιστική
Σάββατο 9/5
16:00 Πανσερραϊκός – Κηφισιά
17:00 ΑΕΛ Novibet – Αστέρας Aktor
19:30 Ατρόμητος – Παναιτωλικός
Κυριακή 10/5
17:00 Άρης – ΟΦΗ
17:00 Βόλος – Λεβαδειακός
19:30 ΑΕΚ – Παναθηναϊκός
19:30 Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ