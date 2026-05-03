Ο Παναθηναϊκός αναδείχθηκε ισόπαλος 0-0 με την ΑΕΚ στη Λεωφόρο, για την 3η αγωνιστική των playoffs της Stoiximan Super League, αποτέλεσμα που τον φέρνει οριστικά στην 4η θέση της βαθμολογίας.

Οι «πράσινοι» αγωνίστηκαν από το 17’ με αριθμητικό μειονέκτημα, ωστόσο κατάφεραν να σταθούν ανταγωνιστικά και μάλιστα είχαν στιγμές για να πάρουν τη νίκη, δείχνοντας αντίδραση παρά τις δυσκολίες.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Ράφα Μπενίτεθ στάθηκε στην προσπάθεια της ομάδας, τονίζοντας πως άπαντες αξίζουν υπερηφάνεια για την πορεία και τα επιτεύγματα της σεζόν.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του προπονητή του Παναθηναϊκού:

Οι παίκτες έβγαλαν αφοσίωση για το αποτέλεσμα. Σας αφήνει ικανοποιημένο;

«Είμαι ικανοποιημένος από την απόδοση όλων των ποδοσφαιριστών. Μείναμε νωρίς πίσω στο σκορ, αλλά όλοι οι ποδοσφαιριστές προσπάθησαν πολύ, τα έδωσαν όλα. Αξίζαμε τη νίκη. Είχαμε ευκαιρίες, όπως είχε και ο αντίπαλος. Αντιμετωπίσαμε μια ομάδα που βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας και θέλει το πρωτάθλημα. Ήταν μία πολύ καλή προσπάθεια».

Πόσο θα βοηθήσει ψυψολογικά και αν θέλει να δει το ίδιο πρόσωπο ως το φινάλε:

«Πρέπει να είμαστε υπερήφανοι για όσα έχουμε πετύχει με τόσες δυσκολίες μέσα στη σεζόν. Ελπίζουμε ότι θα συνεχίσουμε με την ίδια αφοσίωση και θα έχουμε καλύτερα αποτελέσματα στα επόμενα ματς».