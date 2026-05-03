Ο ΟΦΗ γνώρισε εντός έδρας ήττα με 0-2 από τον Άρη στο Παγκρήτιο, σε ένα παιχνίδι όπου δεν κατάφερε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της αναμέτρησης.

Ο Χρήστος Κόντης παραδέχθηκε πως η ομάδα του εμφανίστηκε κατώτερη των περιστάσεων. Όπως τόνισε, η εικόνα αυτή συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με το εορταστικό κλίμα που επικρατεί μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας, κάτι που όπως είπε, επηρέασε τη συγκέντρωση και την πνευματική ετοιμότητα των παικτών.

Αναλυτικά όσα δήλωσε o Χρήστος Κόντης

«Δεν ήταν αυτό που θέλαμε. Θέλαμε να κάνουμε ένα καλό παιχνίδι και να πάρουμε τους τρεις βαθμούς που θα μας έδιναν την όρεξη να κυνηγήσουμε την 5η θέση.

Δεν τα καταφέραμε. Το θέλαμε, προσπαθήσαμε, είχαμε τις καλές ευκαιρίες, αλλά δεν ήταν η μέρα μας.

Το μυαλό μετά τη μεγάλη κατάκτηση του Κυπέλλου δεν ήταν αυτό που έπρεπε. Ήταν μια εβδομάδα χαράς, μια εβδομάδα με πανηγυρισμούς σε όλο το Ηράκλειο.

Νομίζω ότι ο κόσμος βγήκε, αποθέωσε τους παίκτες και τους ευχαριστούμε για την υποδοχή.

Τώρα όμως πρέπει κι εμείς να αλλάξουμε το “mode” και να τελειώσουμε το πρωτάθλημα όσο πιο ψηλά γίνεται, με την καλύτερη δυνατή θέση και απόδοση».