Εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη παραχώρησε στη Gazzetta dello Sport ο Αντόνιο Ντι Νατάλε, ένας από τους πιο εμβληματικούς επιθετικούς που ανέδειξαν τα ιταλικά γήπεδα, με μακρά και επιτυχημένη παρουσία στην Ουντινέζε.

Ο Ιταλός πρώην φορ τοποθετήθηκε για τη φετινή σεζόν στη Serie A, ενώ όταν ρωτήθηκε για το ποιον επιθετικό θα ήθελε να δει στο ιταλικό πρωτάθλημα, δεν δίστασε να απαντήσει.

Ο Ντι Νατάλε ανέφερε χαρακτηριστικά ότι θα ήθελε να δει τον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι στην Ιταλία, τονίζοντας πως ακόμη και στα 37 του παραμένει ένας απόλυτος σκόρερ και ότι θα μπορούσε να είναι ακόμη πιο παραγωγικός στη Serie A.

Αναλυτικά όσα δήλωσε

“Θα ήθελα να δω τον Λεβαντόφσκι στην Serie A. Εγώ αποσύρθηκα στα 38 μου, εκείνος είναι 37 και παραμένει σούπερ σκόρερ. Πιστεύω θα σκόραρε για ακόμη δύο σεζόν στη Serie A κρατώντας τσιγάρο”.

Για την πορεία της Νάπολι στη φετινή σεζόν: “Ας μην αστειευόμαστε, απλά να μετρήσουμε τους τραυματισμούς. Ο Κόντε έχει καταφέρει περισσότερα από αυτά που είχα φανταστεί.

Ελπίζω να μείνει, είναι εγγύηση. Χωρίς τόσες απουσίες, η Νάπολι θα ήταν μεγαλύτερο πρόβλημα για την Ίντερ, αλλά όχι έτσι”.

Για τον Κίβου και την κατάκτηση του Σκουντέτο από την Ίντερ: “Δεν μου κάνει έκπληξη, η Ίντερ είναι καλή ομάδα. Αντιμετώπισα τον Κίβου ως προπονητής της Ίντερ όταν ήταν στην U17 με τη Σπέτσια.

Μπορούσες να διακρίνεις από τότε τις καλές ιδέες του. Η ηρεμία του αποδείχθηκε πολύτιμη”.

