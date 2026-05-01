Αναλυτικά όσα δήλωσε
“Θα ήθελα να δω τον Λεβαντόφσκι στην Serie A. Εγώ αποσύρθηκα στα 38 μου, εκείνος είναι 37 και παραμένει σούπερ σκόρερ. Πιστεύω θα σκόραρε για ακόμη δύο σεζόν στη Serie A κρατώντας τσιγάρο”.
Για την πορεία της Νάπολι στη φετινή σεζόν: “Ας μην αστειευόμαστε, απλά να μετρήσουμε τους τραυματισμούς. Ο Κόντε έχει καταφέρει περισσότερα από αυτά που είχα φανταστεί.
Ελπίζω να μείνει, είναι εγγύηση. Χωρίς τόσες απουσίες, η Νάπολι θα ήταν μεγαλύτερο πρόβλημα για την Ίντερ, αλλά όχι έτσι”.
Για τον Κίβου και την κατάκτηση του Σκουντέτο από την Ίντερ: “Δεν μου κάνει έκπληξη, η Ίντερ είναι καλή ομάδα. Αντιμετώπισα τον Κίβου ως προπονητής της Ίντερ όταν ήταν στην U17 με τη Σπέτσια.
Μπορούσες να διακρίνεις από τότε τις καλές ιδέες του. Η ηρεμία του αποδείχθηκε πολύτιμη”.