Εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη παραχώρησε στη Gazzetta dello Sport ο Αντόνιο Ντι Νατάλε, ένας από τους πιο εμβληματικούς επιθετικούς που ανέδειξαν τα ιταλικά γήπεδα, με μακρά και επιτυχημένη παρουσία στην Ουντινέζε.

Ο Ιταλός πρώην φορ τοποθετήθηκε για τη φετινή σεζόν στη Serie A, ενώ όταν ρωτήθηκε για το ποιον επιθετικό θα ήθελε να δει στο ιταλικό πρωτάθλημα, δεν δίστασε να απαντήσει.

Ο Ντι Νατάλε ανέφερε χαρακτηριστικά ότι θα ήθελε να δει τον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι στην Ιταλία, τονίζοντας πως ακόμη και στα 37 του παραμένει ένας απόλυτος σκόρερ και ότι θα μπορούσε να είναι ακόμη πιο παραγωγικός στη Serie A.