Ο Άρης επικράτησε του Πανιωνίου με 75-65 το βράδυ του Σαββάτου (25/04) στο «Nick Galis Hall», σε ένα παιχνίδι που διεξήχθη υπό την παρουσία πλήθους σημαντικών προσωπικοτήτων του ελληνικού μπάσκετ. Οι παρουσίες των Νίκου Γκάλη, Φάνη Χριστοδούλου και της οικογένειας Αντετοκούνμπο κλέψαν την παράσταση, ενώ οι πανηγυρισμοί και η αποθέωση προς τους καλεσμένους συνεχίστηκαν και […]