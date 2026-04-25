Δημοφιλή
- 1
Live ο τελικός του Κυπέλλου: ΠΑΟΚ-ΟΦΗ 2-2 (90+7')
- 2
Ο νέος σεισμικός χάρτης της Ελλάδας: Οι πέντε νέες ζώνες - Ποιες περιοχές βρίσκονται στο «κόκκινο»
- 3
Κεφαλονιά: Ξεσπά ο πατέρας της Μυρτούς - Ζητά να δει το usb που παρέδωσε στις Αρχές ο 23χρονος (video)
- 4
Φορολογικές δηλώσεις: Πότε λήγει η προθεσμία για την υποβολή τους - Πώς θα κερδίσετε έκπτωση φόρου
- 5
Φόβος για μεγάλο σεισμό στον Κορινθιακό: Η κρυφή ανησυχία, το τριπλό χτύπημα των Αλκυονίδων και τα ξεχασμένα
- 6
Μαρία Καρυστιανού: Μαζικές αποχωρήσεις από το κόμμα της - «Aυταρχικές συμπεριφορές» και «ακροδεξιές προσεγγί
- 7
Άγιος Δημήτριος: Δηλώνει μετανιωμένος ο 20χρονος, αλλά... - «Άκουσα τον Κ. να φωνάζει "ποιον θα γ@@ς ρε;"»
- 8
- 9
Ελλάδα, Κύπρος, Τουρκία: το Ιράν ανέτρεψε τα πάντα
- 10
Bishoftu International: To νέο αεροδρόμιο των 12,5 δισ. που αλλάζει τα δεδομένα στις διεθνείς αερομεταφορές
ΠΑΟΚ – ΟΦΗ: Πανηγύρισε με τη μητέρα του στα κάγκελα ο Νους, μετά το 2-1 (vid)
Στο 50ο λεπτό του τελικού, ο ΟΦΗ ολοκλήρωσε την ανατροπή και πέρασε μπροστά στο σκορ. Ο Σενγκέλια έστειλε ψηλή μπαλιά στον Σαλσέδο, ο οποίος με κεφαλιά έστρωσε στον Τιάγκο Νους. Ο Νους βγήκε τετ α τετ με τον τερματοφύλακα και με ψύχραιμο πλασέ έγραψε το 2-1. Η στιγμή κορυφώθηκε με τον Νους να τρέχει προς […]
ΠΑΟΚ – ΟΦΗ 1-2: Το γκολ του Νους που «τρέλανε» τους Κρητικούς (vid)
ΠΑΟΚ – ΟΦΗ 1-2: Το γκολ του Νους που «τρέλανε» τους Κρητικούς (vid)

Ο ΟΦΗ κατάφερε να πετύχει και δεύτερο γκολ στον τελικό Κυπέλλου ενάντια στον ΠΑΟΚ, με τον Νους να σκοράρει και να ολοκληρώνει την ανατροπή του σκορ για τους Κρητικούς. Δείτε το γκολ
ΠΑΟΚ – ΟΦΗ: Το εντυπωσιακό show με τα drone στο ημίχρονο του τελικού
Ο τελικός Κυπέλλου Ελλάδας εξελίσσεται συναρπαστικά με τον ΠΑΟΚ και ΟΦΗ να έχουν βρει δίχτυα (25′ Μιχαηλίδης), (28΄ Φούντας) και να πηγαίνουν στα αποδυτήρια με το σκορ στο 1-1. Στο ημίχρονο αυτής της μεγάλης γιορτής, ο ουρανός έλαμψε με το εντυπωσιακό show από τα drone. Δείτε το βίντεο και τις φωτογραφίες:
Γιάννης Αντετοκούνμπο: Η αποχώρηση του «Greak Freak» απο το Αλεξάνδρειο
Ο Άρης επικράτησε του Πανιωνίου με 75-65 το βράδυ του Σαββάτου (25/04) στο «Nick Galis Hall», σε ένα παιχνίδι που διεξήχθη υπό την παρουσία πλήθους σημαντικών προσωπικοτήτων του ελληνικού μπάσκετ. Οι παρουσίες των Νίκου Γκάλη, Φάνη Χριστοδούλου και της οικογένειας Αντετοκούνμπο κλέψαν την παράσταση, ενώ οι πανηγυρισμοί και η αποθέωση προς τους καλεσμένους συνεχίστηκαν και […]
ΠΑΟΚ-ΟΦΗ: Το γκολ του Φούντα πανηγυρίστηκε μέχρι και σε… γάμο στην Κρήτη (vid)
Νεόνυμφο ζευγάρι είχε σε γιγαντοοθόνη τον μεγάλο τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και ΟΦΗ, με τους καλεσμένους να πανηγυρίζουν και το γκολ ισοφάρισης του Φούντα. Δείτε το βίντεο Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ΤΑ ΝΕΑ (@tanea.gr)