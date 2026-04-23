Ο Στέφανος Τσιτσιπάς πήρε την νίκη ενάντιον του Αμερικανού Πάτρικ Κίπσον με 2-1 σετ για τον πρώτο γύρου του Open της Μαδρίτης.

Ο Έλληνας τενίστας έχασε το πρώτο σετ, όμως το ξέσπασμά του φαίνεται να του έδωσε την απαραίτητη ώθηση για την ανατροπή, καθώς κατέκτησε τα επόμενα δύο σετ στο tie-break.

O αγώνας

Ο Έλληνας τενίστας βρέθηκε σε δύσκολη θέση, καθώς έχασε το πρώτο σετ με 3-6 και έδειχνε να δυσκολεύεται απέναντι στον αντίπαλό του. Ωστόσο αντέδρασε στο δεύτερο σετ, το οποίο κρίθηκε στο τάι μπρέικ (8-6), ισοφαρίζοντας το ματς και αλλάζοντας πλήρως την εικόνα του αγώνα.

Στο τρίτο σετ η μάχη συνεχίστηκε στο ίδιο υψηλό επίπεδο, με τον Τσιτσιπά να δείχνει ψυχραιμία στα κρίσιμα σημεία και να παίρνει ξανά το τάι μπρέικ με 7-4, ολοκληρώνοντας την ανατροπή. Αυτή ήταν η πρώτη του νίκη μετά από τρεις συνεχόμενες ήττες, με τον επόμενο αντίπαλό του να είναι ο Αλεξάντερ Μπούμπλικ, Νο. 11 στην παγκόσμια κατάταξη.

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Τελευταία Νέα