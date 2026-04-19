Τραγωδία στο Rally Sudamericano: Νεκρός θεατής μετά από έξοδο αγωνιστικού οχήματος (vid)
Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στο Rally Sudamericano, που διεξαγόταν στην Κόρδοβα της Αργεντινής, όταν θεατής έχασε τη ζωή του έπειτα από σοβαρό ατύχημα κατά τη διάρκεια της διαδρομής. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το αγωνιστικό πλήρωμα των Ντιντιέ Αρίας και Έκτορ Νούνιεθ έχασε τον έλεγχο του οχήματος σε δύσκολο σημείο της ειδικής διαδρομής. 🚨 HAY HERIDOS […]
Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Ο Ζέλσον κάνει το 1-0 μετά από λάθος του Γιεντβάι (vid)
Ο Ολυμπιακός εκμεταλλεύτηκε τα λάθη και την πίεση στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, παίρνοντας σημαντικό προβάδισμα απέναντι στον Παναθηναϊκό στο ντέρμπι της Λεωφόρου. Οι «ερυθρόλευκοι» αφού είχαν ήδη δημιουργήσει σημαντικές ευκαιρίες με τον Ελ Κααμπί και άλλους ποδοσφαιριστές, άνοιξαν το σκορ στο 33ο λεπτό με τον Ζέλσον Μαρτίνς. Η φάση ξεκίνησε από σοβαρό λάθος του […]
Οπαδοί Μάντσεστερ Σίτι: Δούλεμα χωρίς τέλος με τα μπουκάλια γεμάτα δάκρυα από αυτούς της Άρσεναλ (vid)
Το δούλεμα των οπαδών της Μάντσεστερ Σίτι σε αυτούς της Άρσεναλ δεν έχει τελειωμό. Ειδικά μετά την νίκη της ομάδας του ενάντια στους κανονιέρηδες με 2-1, η οποία έβαλε «φωτιά» στην κορυφή της Premier League. Τα αγαπημένα τους μπουκάλια που αντί για νερό έχουν τα δάκρυα των οπαδών της Άρσεναλ έκαναν την εμφάνισή τους μετά […]
Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Δεν καταφέρνει να σκοράρει σε τετ α τετ ο Ελ Κααμπί (vid)
Δείτε το βίντεο με τη μεγάλη ευκαιρία του Ελ Κααμπί στο 12', όταν ο Λαφόν απέκρουσε σωτήρια του σουτ του Μαροκινού.
Η Νότιγχαμ Φόρεστ τίμησε την μνήμη της μητέρας του Έλιοτ Άντερσον (pics)
Με σπουδαία ανατροπή στο δεύτερο ημίχρονο, η Νότιγχαμ Φόρεστ επικράτησε 4-1 της Μπέρνλι στο «City Ground», για την 33η αγωνιστική της Premier League. Η Μπέρνλι προηγήθηκε λίγο πριν το ημίχρονο με τον Φλέμινγκ, όμως οι γηπεδούχοι αντέδρασαν εντυπωσιακά μετά την ανάπαυλα. Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Μόργκαν Γκιμπς-Γουάιτ, ο οποίος πέτυχε χατ-τρικ με γκολ στο 62’, […]