Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν πριν από τη σέντρα της αναμέτρησης ανάμεσα στην Μπάγερν Μονάχου και τη Στουτγκάρδη, σκιάζοντας το γιορτινό κλίμα για την κατάκτηση του τίτλου από τους Βαυαρούς.

Σύμφωνα με γερμανικά δημοσιεύματα, οπαδοί των δύο ομάδων συγκρούστηκαν έξω από την Allianz Arena. Όπως αναφέρεται, οργανωμένοι φίλοι της Στουτγκάρδης, φορώντας μάσκες, κινήθηκαν από σταθμό του μετρό προς σημείο όπου βρίσκονταν υποστηρικτές της Μπάγερν, με αποτέλεσμα να ξεσπάσουν συμπλοκές.

Η κατάσταση ξέφυγε προσωρινά, με την αστυνομία να επεμβαίνει άμεσα χρησιμοποιώντας σπρέι πιπεριού και γκλομπ, προκειμένου να διαλύσει τα επεισόδια και να αποκαταστήσει την τάξη.

Από τα επεισόδια αναφέρθηκαν μικροτραυματισμοί αστυνομικών, χωρίς να υπάρχουν μέχρι στιγμής πληροφορίες για σοβαρότερα περιστατικά.

Παρά την ένταση που προηγήθηκε, οι γερμανικές αρχές εκτιμούν πως ο αγώνας θα διεξαχθεί κανονικά, χωρίς περαιτέρω προβλήματα.