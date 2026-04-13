Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις της θα ξεκινήσουν την εφαρμογή αποκλεισμού σε όλη τη θαλάσσια κυκλοφορία που εισέρχεται ή εξέρχεται από τα Στενά του Ορμούζ με κατεύθυνση από ή προς τα ιρανικά λιμάνια στις 13 Απριλίου, στις 10 π.μ. (ώρα Ανατολικής Ακτής).

Η CENTCOM διευκρινίζει, ότι οι δυνάμεις της δεν θα παρεμποδίσουν τα πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ προς ή από λιμάνια άλλων κρατών του Περσικού Κόλπου πλην του Ιράν.

Η διοίκηση υπογραμμίζει ότι ο αποκλεισμός θα εφαρμοστεί αμερόληπτα σε πλοία όλων των εθνών, εφόσον εισέρχονται ή αποχωρούν από ιρανικά λιμάνια και παράκτιες περιοχές. Όπως σημειώνεται, πρόσθετες πληροφορίες θα διατεθούν στις αρμόδιες αρχές εμπορικής ναυτιλίας μέσω επίσημης ειδοποίησης πριν από την έναρξη του αποκλεισμού.

