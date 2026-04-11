Υψηλόβαθμοι Ιρανοί και Αμερικανοί αξιωματούχοι ξεκίνησαν σήμερα διαπραγματεύσεις στο Ισλαμαμπάντ, με στόχο να τερματιστεί ο πόλεμος των έξι εβδομάδων που έχει προκαλέσει έντονες αναταράξεις στην παγκόσμια οικονομία.

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη τριμερείς, άμεσες συνομιλίες μια σημαντική αλλαγή σε σχέση με την πρόσφατη πρακτική, καθώς Ουάσινγκτον και Τεχεράνη συνομιλούσαν μέχρι τώρα μόνο μέσω μεσολαβητών, με τις αντιπροσωπείες τους σε ξεχωριστές αίθουσες.

Σύμφωνα με υψηλόβαθμο αξιωματούχο του Λευκού Οίκου, στο Πακιστάν βρίσκονται «πλήρεις ομάδες» Αμερικανών ειδικών στους τομείς της συζήτησης, ενώ άλλοι εμπειρογνώμονες «στηρίζουν» τις συνομιλίες από την Ουάσιγκτον. Η αμερικανική αντιπροσωπεία αποτελείται από τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς και τους ειδικούς απεσταλμένους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ.

Τα ιρανικά πρακτορεία ειδήσεων Fars και Tasnim δεν διευκρίνισαν την ατζέντα ούτε τον τρόπο διεξαγωγής των συνομιλιών, αν δηλαδή είναι άμεσες ή έμμεσες.

Ο Πακιστανός πρωθυπουργός Σεμπάζ Σαρίφ δήλωσε ότι συναντήθηκε με τον Βανς το μεσημέρι, ενώ είχε επίσης συνομιλίες στο ξενοδοχείο Serena με την ιρανική αντιπροσωπεία, επικεφαλής της οποίας είναι ο πρόεδρος του κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ. Παρών στο Ισλαμαμπάντ είναι και ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί

Επίσης, ο Σαρίφ χαιρέτισε «τη δέσμευση των δύο αντιπροσωπειών να κάνουν εποικοδομητικό διάλογο» και «εξέφρασε την ελπίδα οι συνομιλίες να οδηγήσουν σε βιώσιμη ειρήνη».

Διαφωνίες και πιθανά σημεία σύγκλισης

Παρά τις επαφές, το χάσμα παραμένει μεγάλο ανάμεσα στις δύο πλευρές, κυρίως στα ζητήματα των κυρώσεων κατά του Ιράν, του Λιβάνου όπου το Ισραήλ συνεχίζει τον πόλεμο εναντίον της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ και στο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, από όπου διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Τα πρακτορεία Fars και Tasnim μετέδωσαν ότι σημειώθηκε «πρόοδος», καθώς οι ΗΠΑ φέρονται να αποδέχθηκαν το ξεπάγωμα ιρανικών κεφαλαίων, κάτι που ωστόσο διαψεύστηκε από την Ουάσινγκτον.

Το Πακιστάν έχει συγκροτήσει ομάδα εμπειρογνωμόνων για να συνδράμει στις συνομιλίες σε ζητήματα ναυσιπλοΐας, πυρηνικής ενέργειας και άλλων θεμάτων, σύμφωνα με διπλωματική πηγή που μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο. Η ίδια πηγή ανέφερε ότι η διαδικασία παρακολουθείται στενά από χώρες όπως η Αίγυπτος, η Τουρκία και η Κίνα, με τις οποίες το Πακιστάν συντονίζει τις ενέργειές του.

Αντιδράσεις και επιφυλάξεις

Στο Ιράν, όπου εξακολουθούν να ισχύουν περιορισμοί στην πρόσβαση στο διαδίκτυο, πολλοί πολίτες εμφανίζονται επιφυλακτικοί για την έκβαση των διαπραγματεύσεων. «Δεν θα έπρεπε να πάρουμε τον Τραμπ στα σοβαρά. Πρώτα θέλει να σβήσει από τον χάρτη έναν πολιτισμό και, δώδεκα ώρες μετά, εφαρμόζει κατάπαυση του πυρός που δεν βασίζεται πουθενά», δήλωσε χαρακτηριστικά ένας 30χρονος κάτοικος, που ζήτησε να μην κατονομαστεί.

Την Παρασκευή, ο πρόεδρος των ΗΠΑ υποστήριξε ότι η Τεχεράνη «δεν έχει κανένα χαρτί» για να διαπραγματευτεί και ότι τα Στενά του Ορμούζ «θα ανοίξουν αυτόματα», καθώς χωρίς τη διέλευση των πλοίων το Ιράν «δεν βγάζει χρήματα».

Κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή

Μετά την εφαρμογή της κατάπαυσης του πυρός, Ουάσινγκτον και Τεχεράνη διαφωνούν για το αν ο Λίβανος θα πρέπει να συμπεριληφθεί σε μια ευρύτερη ειρηνευτική συμφωνία. Το Ισραήλ δηλώνει αποφασισμένο να συνεχίσει τις επιχειρήσεις εναντίον της Χεζμπολάχ.

Την Τετάρτη, ο ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε στον Λίβανο τα φονικότερα πλήγματα μέχρι σήμερα, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον 357 ανθρώπων μέσα σε μία ημέρα, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της χώρας.

Το Σάββατο, νέοι ισραηλινοί βομβαρδισμοί στον νότιο Λίβανο είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο δέκα ανθρώπων, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Τέλος, ο πρόεδρος του Λιβάνου ανέφερε ότι συνομιλίες μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ προγραμματίζονται για την Τρίτη στην Ουάσιγκτον, αν και η Χεζμπολάχ έχει ήδη απορρίψει τη συμμετοχή της.