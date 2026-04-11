Καλός καιρός θα επικρατήσει το φετινό Πάσχα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά, τόσο την Κυριακή όσο και τη Δευτέρα του Πάσχα. Ωστόσο, η άνοιξη δεν θα κρατήσει για πολύ, καθώς από την Τρίτη αναμένεται νέο κύμα αστάθειας, που θα αλλάξει το σκηνικό.

Από την Κυριακή του Πάσχα έως και την Τετάρτη 15 Απριλίου, ο καιρός στη χώρα θα παραμείνει γενικά ήπιος, με εναλλαγές ηλιοφάνειας και νεφώσεων. Οι νεφώσεις θα αυξηθούν σταδιακά στα ανατολικά και βόρεια και αργότερα στα κεντρικά και νότια τμήματα.

Κατά την Κυριακή και τη Δευτέρα του Πάσχα, οι συνθήκες θα είναι ευνοϊκές στις περισσότερες περιοχές. Αναμένονται μόνο λίγες τοπικές ασθενείς βροχές ή πρόσκαιροι όμβροι, κυρίως στα ανατολικά και βόρεια ηπειρωτικά, στην Εύβοια και στις Σποράδες, χωρίς να επηρεάζουν σημαντικά τις εορταστικές δραστηριότητες.

— Theodoros Kolydas (@KolydasT) April 11, 2026

Αλλαγή σκηνικού από την Τρίτη

Από την Τρίτη, η αστάθεια θα γίνει πιο αισθητή, με τις βροχές να εμφανίζονται αρχικά στην Κρήτη και σταδιακά να επεκτείνονται στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά, καθώς και στο νότιο Ιόνιο. Την Τετάρτη αναμένονται τοπικές βροχές και στα κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας.

Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από ανατολικές και νοτιοανατολικές διευθύνσεις, ενισχυμένοι κατά τόπους στα πελάγη. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, παραμένοντας σε σχετικά υψηλά επίπεδα για την εποχή.

Όπως επισημαίνει ο Θοδωρής Κολυδάς σε ανάρτησή του, η γενική εικόνα του καιρού θα παραμείνει ανοιξιάτικη, με ήπιες συνθήκες, αλλά και σταδιακή επιστροφή της αστάθειας μετά το τέλος των εορτών.