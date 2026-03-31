Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς έμεινε ικανοποιημένος από την προσπάθεια και τη στάση των παικτών στο φιλικό με την Ουγγαρία, αν και θεωρεί ότι η ομάδα θα μπορούσε να βελτιώσει τις επιλογές της στην τελική πάσα.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για το φιλικό: «Ήταν ένα δυνατό παιχνίδι με πολλές μονομαχίες. Δείξαμε μεγάλη σοβαρότητά, ιδιαίτερα στην ανασταλτική λειτουργία. Οι επιλογές μας στην τελική πάσα, δεν ήταν καλές. Στο πρώτο ημίχρονο το παιχνίδι ήταν ανοιχτό και είχαμε ευκαιρίες για γκολ».

Για τις στατικές φάσεις: «Χρειάζεται περισσότερη δουλειά στις στημένες φάσεις για να έχουμε επιλογές. Οι παίκτες κατανοούσαν καλύτερα κατά τη διάρκεια του αγώνα τί πρέπει να κάνουν καλύτερα. Αν είχαμε καλύτερη τελική πάσα θα είχαμε δημιουργήσει γκολ».

Για τα επόμενα παιχνίδια : «Έχουμε ακόμη δύο φιλικά παιχνίδια και θα είναι χρήσιμα για την Ελλάδα. Θα μας βοηθήσουμε να έχουμε ακόμη μία επιλογή για τον τρόπο επιλογής. Ελπίζω όλοι οι παίκτες να είναι καλά στην υγεία τους. Πρωτίστως στα παιχνίδια του Σεπτεμβρίου που θα είναι υψηλού επιπέδου να έχουν υγεία».

Για το γεμάτο γήπεδο: «Παραδοσιακά γεμίζουν το γήπεδο, έχουν οργανωμένους οπαδούς. Δεν είναι φιλικό παιχνίδι με 60.000 χιλιάδες κόσμο στο γήπεδο. Το παιχνίδι μπορεί να ήταν φιλικό, αλλά αγωνιστικά το ματς είχε πολλές μονομαχίες».