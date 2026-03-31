Η Εθνική Ελπίδων αντιμετωπίζει τη Γερμανία σε ένα ιδιαίτερα κρίσιμο παιχνίδι, με φόντο την πρόκριση στα τελικά του UEFA Euro U21.

Ωστόσο, το ματς δεν ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο για το ελληνικό σύνολο, καθώς οι φιλοξενούμενοι πήραν το προβάδισμα μόλις στο 11ο λεπτό.

Έπειτα από αναστάτωση στην ελληνική άμυνα, η μπάλα κατέληξε στον Ελ Μάλα, ο οποίος με ψύχραιμο τελείωμα έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, γράφοντας το 0-1.

