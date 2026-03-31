Αναστάτωση προκλήθηκε το βράδυ της Δευτέρας στην Κύπρο, όταν στον ουρανό εμφανίστηκαν εντυπωσιακοί σχηματισμοί, γνωστοί ως «διαστημική μέδουσα». Το φαινόμενο, που τράβηξε τα βλέμματα πολλών κατοίκων, δεν πρόκειται για φυσικό γεγονός αλλά για οπτικό αποτέλεσμα που σχετίζεται με εκτόξευση πυραύλων.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του Τμήματος Μετεωρολογίας, Ανδρέας Χρυσάνθου, εξήγησε σε τηλεοπτική εκπομπή ότι «αυτό το φαινόμενο το έβλεπα να εξελίσσεται όταν ερχόμουν από την Πάφο στη Λευκωσία τις πρωινές ώρες. Ήταν ορατό από όλη την Κύπρο. Αυτό υποδηλώνει ότι ήταν σε ύψος στρατόσφαιρας, άρα μακριά από το νησί».

Συμπλήρωσε ακόμη πως «δεν είναι ένα φυσικό φαινόμενο αλλά πρόκειται για τη διαστημική μέδουσα (space jellyfish) και κυρίως προκύπτει από καυσαέρια πυραύλων. Διαφαίνεται ότι δεν είναι στα όρια τα δικά μας, είναι μακριά από το νησί σε μεγάλο ύψος. Ήταν προς τα ανατολικά», σύμφωνα με το sigmalive.com.

