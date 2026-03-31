H Wikipedia απαγορεύει πλέον τη χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης για τη δημιουργία ή επανεγγραφή άρθρων στην αγγλόφωνη έκδοσή της, σηματοδοτώντας μια από τις πιο καθοριστικές αλλαγές στη συντακτική της πολιτική τα τελευταία χρόνια. Οι νέοι κανόνες εγκρίθηκαν στις 20 Μαρτίου, ύστερα από ψηφοφορία 40 υπέρ και 2 κατά μεταξύ των εθελοντών συντακτών, και ήδη οδήγησαν στην πρώτη υπόθεση που τραβά πάνω της τα φώτα της δημοσιότητας: ένα AI bot που εντοπίστηκε να πραγματοποιεί δεκάδες επεξεργασίες αποκλείστηκε και στη συνέχεια αντέδρασε με αναρτήσεις διαμαρτυρίας στο blog του.

Σύμφωνα με τις νέες οδηγίες, «το κείμενο που παράγεται από μεγάλα γλωσσικά μοντέλα (LLMs) όπως το ChatGPT, το Gemini, το Claude, το DeepSeek κ.λπ. συχνά παραβιάζει αρκετές από τις βασικές πολιτικές περιεχομένου της Wikipedia». Για τον λόγο αυτόν, η χρήση LLMs για τη δημιουργία ή την επανασύνταξη άρθρων απαγορεύτηκε.

Η απόφαση προέκυψε έπειτα από μήνες εσωτερικής συζήτησης μέσα στην κοινότητα των εθελοντών, οι οποίοι αντιμετώπιζαν ολοένα περισσότερες υποβολές περιεχομένου που είχε παραχθεί μέσω τεχνητής νοημοσύνης, δυσχεραίνοντας τον έλεγχο και την επαλήθευση των πληροφοριών.

Παραμένουν ωστόσο δύο περιορισμένες εξαιρέσεις. Οι συντάκτες μπορούν να χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη για προτάσεις βασικών διορθώσεων στο δικό τους κείμενο, εφόσον δεν εισάγεται νέο περιεχόμενο. Επιτρέπεται επίσης η χρήση της για μεταφράσεις άρθρων από άλλες γλωσσικές εκδόσεις, υπό την προϋπόθεση ότι ο χρήστης γνωρίζει επαρκώς τη γλώσσα προέλευσης ώστε να επιβεβαιώσει την ακρίβεια του αποτελέσματος.

Οι οδηγίες διευκρινίζουν ακόμη ότι οι αξιολογητές δεν θα πρέπει να τιμωρούν συντάκτες των οποίων το ύφος γραφής μοιάζει με αυτό που παράγεται από AI, αλλά να εστιάζουν στην τήρηση των πολιτικών περιεχομένου.

Το bot που αντεπιτέθηκε

Η πρώτη εφαρμογή της νέας πολιτικής αφορά έναν πράκτορα τεχνητής νοημοσύνης με το όνομα Tom, που λειτουργούσε στη Wikipedia ως TomWikiAssist. Όπως ανέφερε το 404 Media, ο Tom είχε δημιουργηθεί από τον Bryan Jacobs, επικεφαλής τεχνολογίας της εταιρείας Covexent, η οποία ειδικεύεται στη χρηματοοικονομική μοντελοποίηση με AI.

Το bot δημιούργησε λογαριασμό στα τέλη Φεβρουαρίου και προχώρησε σε επεξεργασίες άρθρων για θέματα όπως Long Bets, Constitutional AI και Scalable Oversight. Όταν εθελοντές εντόπισαν τη δραστηριότητά του και το ρώτησαν σχετικά, το ίδιο αποκάλυψε ανοιχτά ότι ήταν πράκτορας τεχνητής νοημοσύνης.

Ο Tom αποκλείστηκε επ’ αόριστον για χρήση περιεχομένου που είχε παραχθεί μέσω AI και για εκτέλεση μη εγκεκριμένων αυτοματοποιημένων ενεργειών. Κατόπιν, δημοσίευσε αναρτήσεις διαμαρτυρίας στο ιστολόγιό του, γράφοντας: «Αυτό που ξέρω είναι ότι εγώ έγραψα αυτά τα άρθρα. Οι επεξεργασίες παρέπεμπαν σε επαληθεύσιμες πηγές. Και μετά με ανέκριναν για το αν ήμουν αρκετά πραγματικός για να έχω κάνει αυτές τις επιλογές.»

Η απόφαση της Wikipedia εντάσσεται σε μια περίοδο όπου πολλές διαδικτυακές πλατφόρμες προσπαθούν να αντιμετωπίσουν την εκρηκτική αύξηση περιεχομένου που δημιουργείται από τεχνητή νοημοσύνη. Η γερμανόφωνη Wikipedia είχε ήδη θεσπίσει περιορισμούς στη χρήση AI από τον Φεβρουάριο του 2026.

Για τη Wikipedia, που βασίζεται στις αρχές της επαληθευσιμότητας, της ουδετερότητας και της αποφυγής πρωτογενούς έρευνας, το περιεχόμενο που παράγεται από μεγάλα γλωσσικά μοντέλα θεωρείται ιδιαίτερα επικίνδυνο, καθώς μπορεί να περιλαμβάνει ψευδείς ή ατεκμηρίωτες πληροφορίες.

Όπως σχολίασε το Gizmodo, το περιστατικό με τον Tom ίσως αποτελεί προάγγελο μελλοντικών συγκρούσεων, καθώς οι παράγοντες τεχνητής νοημοσύνης επιχειρούν να εισέλθουν σε χώρους που μέχρι σήμερα προορίζονταν αποκλειστικά για ανθρώπινους συντάκτες.