Σοβαρό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (31/3) στην επαρχιακή οδό Λαγκαδά – Σοχού, στο ύψος του Λοφίσκου Θεσσαλονίκης.

Περίπου στις 19:30, δύο αυτοκίνητα που κινούνταν σε αντίθετες κατευθύνσεις συγκρούστηκαν μετωπικά υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες. Από τη σφοδρή σύγκρουση έχασε τη ζωή της μια γυναίκα περίπου 45 ετών, ενώ ένας άνδρας τραυματίστηκε.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής με δύο οχήματα και πέντε πυροσβέστες, οι οποίοι απεγκλώβισαν τους δύο επιβαίνοντες από τα συντρίμμια. Η γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Άγιος Δημήτριος», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Ο τραυματίας άνδρας διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Παπανικολάου», όπου σύμφωνα με πληροφορίες η κατάστασή του δεν εμπνέει ανησυχία.