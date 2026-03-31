Ένα ασυνήθιστο φαινόμενο καταγράφηκε στην περιοχή της Ατσικής στη Λήμνο, προκαλώντας έκπληξη και προβληματισμό στους κατοίκους και τους περαστικούς. Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (31/3) έχει ήδη κινήσει το ενδιαφέρον των τοπικών αρχών και των κατοίκων.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι είδαν πολλά αντικείμενα να εμφανίζονται ξαφνικά στον ουρανό και να κινούνται προς τα κάτω, με τρόπο που θύμιζε πτώση. Όπως περιγράφουν, το θέαμα ήταν εντυπωσιακό αλλά και ανησυχητικό, καθώς κανείς δεν μπορούσε να εξηγήσει τι ακριβώς συνέβαινε εκείνη τη στιγμή.

Η εικόνα των αντικειμένων που φάνηκαν να «σκίζουν» τον ουρανό προκάλεσε απορίες και συζητήσεις στην τοπική κοινωνία. Κάποιοι έκαναν λόγο για μετεωρίτες, άλλοι για τεχνητά αντικείμενα, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν επιβεβαιωμένες πληροφορίες.

