Σε επιφυλακή και σε πλήρη ετοιμότητα θα τεθούν από αύριο το πρωί οι υπηρεσίες των δήμων Αττικής, λόγω της μετεωρολογικής πρόβλεψης για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα, που θα πλήξουν τον νομό το επόμενο διήμερο.

Στις περισσότερες περιοχές έγιναν εκτεταμένες εργασίες καθαρισμού των φρεατίων και των αγωγών ομβρίων υδάτων, ενώ δόθηκε εντολή για άμεση απομάκρυνση όποιων ογκωδών αντικειμένων έχουν εντοπιστεί στους δρόμους. Κάποιοι δήμοι, όπως ο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, μοιράζουν και σακιά με άμμο σε κατοικίες που βρίσκονται κοντά σε ρέματα.

Σε ετοιμότητα θα βρίσκεται από αύριο το πρωί και ο δήμος Αθηναίων και θα παραμείνει σε κατάσταση Red Code μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της 2ας Απριλίου. Σε αυτό το διάστημα, η Πολιτική Προστασία, η Δημοτική Αστυνομία, οι υπηρεσίες Καθαριότητας και Πρασίνου, καθώς και οι Τεχνικές Υπηρεσίες θα τεθούν σε κατάσταση επιφυλακής. Έχει ήδη ενεργοποιηθεί το Μητρώο Εργοληπτών, προκειμένου να συνδράμουν, όπου αυτό κριθεί απαραίτητο. Επίσης, λόγω των ισχυρών ανέμων, όλα τα καλαθοφόρα οχήματα θα είναι σε επιφυλακή προκειμένου να επέμβουν.

Με ανακοίνωσή του, ο δήμος Αθηναίων «ζητά από όλους να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις μέχρι την παρέλευση του φαινομένου και να μη σταθμεύουν οχήματα σε σημεία με ιστορικό πλημμυρών και πάνω σε φρεάτια υδροσυλλογής».

Για κάθε πρόβλημα, οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν όλο το 24ωρο στον τετραψήφιο αριθμό του δήμου Αθηναίων 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο), στο 210-5277066 ή μέσω της εφαρμογής Novoville.