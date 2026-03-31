Ιδιαίτερα έντονη και δυνητικά επικίνδυνη κακοκαιρία αναμένεται την Τετάρτη 1 Απριλίου στο σύνολο της χώρας, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές, τις καταιγίδες, τις χαλαζοπτώσεις και την έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Τα φαινόμενα θα έχουν μεγάλη διάρκεια και ένταση, ενώ βροχές και καταιγίδες θα εκδηλώνονται γενικά σε όλη τη χώρα κατά διαστήματα καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Σύγκλιση δύο βαρομετρικών χαμηλών ενισχύει την κακοκαιρία

Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της κακοκαιρίας παίζει η αλληλεπίδραση δύο βαρομετρικών χαμηλών συστημάτων, του ERMINIO από τη δυτική Μεσόγειο και του CORNARO από τη Λιβύη. Η σύγκλισή τους πάνω από τον ελλαδικό χώρο ενισχύει σημαντικά τη δυναμική της ατμόσφαιρας, δημιουργώντας συνθήκες ισχυρής μεσογειακής κακοκαιρίας, με αυξημένη πιθανότητα για ακραία φαινόμενα.

Περιοχές με τα πιο ισχυρά φαινόμενα

Τα πιο έντονα φαινόμενα αναμένονται στα νησιά του Ιονίου από τις πρώτες πρωινές ώρες και στη νοτιοδυτική Πελοπόννησο από το μεσημέρι, στην ανατολική Πελοπόννησο από τις προμεσημβρινές ώρες έως αργά τη νύχτα, και στην κεντρική και ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τη Θεσσαλία και τις Σποράδες από τις μεσημβρινές ώρες μέχρι αργά το βράδυ. Στην Πιερία ιδιαίτερα ισχυρά φαινόμενα αναμένονται από το μεσημέρι έως το βράδυ, ενώ στις βόρειες Κυκλάδες και το Ανατολικό Αιγαίο τα φαινόμενα θα ενταθούν από το απόγευμα μέχρι αργά τη νύχτα. Στα Δωδεκάνησα και την ανατολική Κρήτη οι ισχυρές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως τις απογευματινές προς βραδινές ώρες.

Χιονοπτώσεις και αφρικανική σκόνη

Παράλληλα, αναμένονται χιονοπτώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά, οι οποίες θα είναι πυκνές κυρίως στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Μακεδονίας. Την ίδια ώρα, οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κυρίως στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας.

Θυελλώδεις άνεμοι έως και 10 μποφόρ

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο αρχικά από ανατολικές νοτιοανατολικές διευθύνσεις εντάσεως 4 έως 6 και τοπικά 7 μποφόρ, ενώ από το απόγευμα στα νότια θα στραφούν σε δυτικούς νοτιοδυτικούς με την ίδια ένταση. Στο Αιγαίο θα επικρατήσουν ισχυροί έως θυελλώδεις άνεμοι 6 με 8 μποφόρ, οι οποίοι στο ανατολικό Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 9 μποφόρ, ενώ στην περιοχή των Δωδεκανήσων ενδέχεται πρόσκαιρα να αγγίξουν ακόμη και τα 10 μποφόρ.

Θερμοκρασία σε μικρή πτώση

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές στις περισσότερες περιοχές, φτάνοντας τους 13 με 16 και τοπικά 17 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα θα φτάσει τους 17 με 18 βαθμούς. Στην Κρήτη η θερμοκρασία θα αγγίξει τοπικά τους 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.

Καιρός στην Αττική: Ισχυρές καταιγίδες από το μεσημέρι

Στην Αττική προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες, οι οποίες θα είναι κατά τόπους ιδιαίτερα ισχυρές από τις μεσημβρινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 15 και τοπικά 16 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές νοτιοανατολικές διευθύνσεις εντάσεως 5 με 7 μποφόρ και στα ανατολικά πρόσκαιρα έως 8 μποφόρ, με στροφή τη νύχτα σε νοτιοδυτικούς.

Καιρός στη Θεσσαλονίκη: Ενίσχυση φαινομένων μέσα στην ημέρα

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, με τα φαινόμενα να εντείνονται από τις μεσημβρινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 13 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ.

Πέμπτη: Επιμονή της αστάθειας με κατά τόπους ισχυρά φαινόμενα

Την Πέμπτη 2 Απριλίου, ο καιρός θα διατηρηθεί άστατος, με αυξημένες νεφώσεις, τοπικές βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές της χώρας.

Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ιδιαίτερα ισχυρά, ξεκινώντας από τις πρωινές ώρες στη δυτική και νότια Πελοπόννησο, όπου θα διαρκέσουν έως αργά τη νύχτα. Από τις πρώτες πρωινές ώρες έως το μεσημέρι, έντονα φαινόμενα αναμένονται στην ανατολική Θεσσαλία, κυρίως σε Λάρισα και Μαγνησία, καθώς και στις Σποράδες.

Στην Κεντρική Μακεδονία, και ειδικότερα σε Πιερία, Ημαθία, Χαλκιδική και Σέρρες, οι καταιγίδες θα είναι ισχυρές από τις πρωινές ώρες έως αργά το απόγευμα. Από τις μεσημβρινές ώρες μέχρι και τη νύχτα, έντονα φαινόμενα θα εκδηλωθούν στην Κρήτη, κυρίως στα δυτικά και νότια τμήματα.

Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου τα φαινόμενα θα ενταθούν από αργά το απόγευμα, ενώ στα Δωδεκάνησα αναμένονται πρόσκαιρες καταιγίδες τόσο τις πρώτες πρωινές ώρες όσο και εκ νέου από το απόγευμα.

Παράλληλα, θα σημειωθούν χιονοπτώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά, χωρίς ωστόσο να παρουσιάζουν την ένταση της προηγούμενης ημέρας.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο από νότιες νοτιοδυτικές διευθύνσεις εντάσεως 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 5 με 7 και τοπικά 8 μποφόρ, με πρόσκαιρη ενίσχυση έως και τα 9 μποφόρ. Στο βορειοανατολικό Αιγαίο θα επικρατήσουν πρόσκαιρα βορειοανατολικοί άνεμοι ίδιας έντασης, ενώ από το απόγευμα στο Ιόνιο οι άνεμοι θα στραφούν σε δυτικούς, διατηρώντας την έντασή τους.

Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή στις περισσότερες περιοχές, σημειώνοντας μόνο μικρή πτώση στα νότια, ενώ θα φτάσει τους 14 με 17 βαθμούς Κελσίου και τοπικά στην ανατολική νησιωτική χώρα τους 18 βαθμούς Κελσίου.

Συνολικά, το διήμερο Τετάρτης – Πέμπτης χαρακτηρίζεται από εκτεταμένα και έντονα καιρικά φαινόμενα με διάρκεια, με την Τετάρτη να αποτελεί τη δυσκολότερη ημέρα, λόγω της έντασης των φαινομένων και των θυελλωδών ανέμων.

Παρασκευή: Σταδιακή εξασθένηση με τοπικά φαινόμενα

Την Παρασκευή 3 Απριλίου, ο καιρός θα παραμείνει άστατος σε αρκετές περιοχές, ωστόσο τα φαινόμενα θα παρουσιάσουν σταδιακή εξασθένηση, κυρίως από τις απογευματινές ώρες και μετά, ξεκινώντας από τα δυτικά.

Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως στη δυτική και νότια Πελοπόννησο, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Στις περιοχές αυτές τα φαινόμενα θα είναι πιο οργανωμένα, ενώ από το απόγευμα στα δυτικά θα παρουσιάσουν σαφή υποχώρηση.

Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στην ηπειρωτική χώρα κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται τις βραδινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά, όπου η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη και θα σχηματιστούν κατά τόπους ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, ενώ στα νότια πελάγη θα φτάνουν τοπικά τα 6 με 7 μποφόρ και πιθανώς στο νότιο Αιγαίο πρόσκαιρα έως και τα 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στις περισσότερες περιοχές, σηματοδοτώντας μια σταδιακή βελτίωση των καιρικών συνθηκών προς το τέλος της εβδομάδας.